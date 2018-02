Theater wordt jazzclub

RODEN – Op zondag 11 februari wordt Theater de Winsinghhof omgetoverd in een heuse Jazz Club. Een middag vol spetterende optredens van 5 groepen die verschillende Jazz stijlen spelen. Ook brengt het theater je graag op de hoogte van Huisconcerten, dit festival vindt plaats op 25 maart in 14 huiskamers in Roden en Peize. Naast veel prachtige klassieke muziek is er ook jazz en wereldmuziek van hoge kwaliteit te beluisteren. De ensembles bestaan uit professionele musici en ongeveer de helft van de ensembles traden nog nooit in Noord-Nederland op. In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over deze concerten die inmiddels een landelijk bekend fenomeen zijn. Festival Jazz gaat van start met het sextet WestEnd Jazz onder leiding van Evert van Loon. Het zestal dat afkomstig is uit regio Midden- en Zuid Drenthe heeft stukken van Miles Davis en Sonny Rollins op het repertoire staan.

Daarna volgt een spetterend optreden van de Fellows Bigband (19 muzikanten!) uit Amstelveen met als special guest Loet van der Lee. Deze trompettist is bekend door zijn rol bij Jazz Orchestra van het Concertgebouw. De optredens in de theaterzaal worden afgesloten met een optreden van het Dreamland Orchestra onder leiding van trompettist Kurt Weiss bestaande uit 6 door de wol geverfde jazzmuzikanten die het originele repertoire spelen van de orkesten uit de periode 1930-1935.

Tijdens de pauzes speelt het trio van zangeres Linda Molenkamp (Bert van Erk op bas en Vincent Grit op piano) in het café en draait jazz connaisseur Sem van Gelder (bekend van Swingmaster Groningen) platen uit zijn bijzondere Jazzcollectie. Na afloop van Festival Jazz kun je vanaf 17:30 optioneel gebruik maken van het buffet van €15,- (exclusief drankjes).