RODEN – De in Roden woonachtige Theije Greven is verkozen tot ‘Bezorger van de week’ door verspreidingsbureau Santibri en de Krant. Op deze manier bedanken Santibri en de Krant hun bezorgers. Theije wint hierdoor een waardebon van 25 euro van Joy Mode te Roden. De komende weken zal telkens een bezorger van de Krant in het zonnetje worden gezet, waarbij diegene uiteraard een mooie prijs ontvangt. Theije is in ieder geval blij met zijn prijs!