Tijdelijk Holland Casino Groningen

In augustus 2017 heeft het vuur zich verspreidt door het Holland Casino in Groningen. Over

heel het nieuws was de verwoestende brand het onderwerp. De brand was ontstaan bij een

van de barren op de begane grond. Het pand was niet meer te redden en is dan ook snel

platgegooid. Holland Casino wil natuurlijk wel zijn vestiging in Groningen behouden en zijn

hard bezig voor een nieuwe locatie. Na meer dan een jaar kunnen we nu zeggen dat er weer

een casino in zicht is.

Loods aan de Europaweg

Omdat het definitieve Holland Casino Groningen nog wel even gaat duren, hebben ze

besloten om een tijdelijk Holland Casino te openen. Snel ook, want het casino zal eind

november al zijn deuren openen. Het tijdelijke casino zal te vinden zijn in een loods aan de

Europaweg in Groningen. Loodsen zien er vaak niet al te fascinerend uit, maar Holland

Casino heeft er toch aardig wat van kunnen maken. De loods is nu nog voornamelijk wit,

maar zal straks de spelers ontvangen in een zwarte kleur met gouden afwerkingen.

Spelaanbod

Ondanks dat de tijdelijke locatie lang niet zo groot is als het oude Holland Casino in

Groningen, proberen ze toch het spelaanbod zo groot mogelijk te houden. Hoewel er nu nog

pendelbussen van Groningen naar Leeuwarden rijden om de spelers tegemoet te komen, zal

daar binnenkort ook een eind aan komen. Het tijdelijke casino aan de Europaweg zal er voor

zorgen dat Holland Casino langer de tijd heeft om het nieuwe pand af te maken.

Daarentegen kunnen toch alle spelers terecht in Groningen voor een spelletje roulette of blackjack.