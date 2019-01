Tijdelijke bewegwijzering in het centrum van Roden

NOORDENVELD – Het centrum van Roden wordt voorzien van tijdelijke bewegwijzering. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders onlangs besloten.Het project is opgenomen in het uitvoeringsplan van de centrumontwikkeling Rode en is één van de eerste onderdelen die uitgevoerd wordt. Ontwerpster Inge Weima uit Groningen heeft de opdracht gekregen om een ontwerp uit te werken.

Kunstencentrum K38

De tijdelijke bewegwijzering is opgepakt naar aanleiding van een vraag van kunstencentrum K 38. K38 is gehuisvest aan de Kanaalstraat nummer 38 en gaf aan dat ze moeilijk vindbaar is voor bezoekers. Het kunstencentrum vroeg om een bewegwijzering.

Vervolgens is een werkgroep met een vertegenwoordiging van cultuur, Zakenkring Roden en gemeente aan de slag gegaan. Ook de culturele instellingen in Roden hebben meegedacht in het proces en in het ontwerp.

Ontwerp

Het ontwerp van Inge Weima is een knipoog naar de bekende druppel van Google maps. Ze heeft deze vorm gebruikt in het ontwerpen van vier infoborden waarop staat aangegeven, waar de meeste winkels, de horeca op de Brink en cultuur te vinden zijn in het centrum van Roden.

Deze borden worden geplaatst in Roden op de Brink, het busstation, de Albertsbaan en de Vrijetijdsboulevard. Daarnaast wordt bij de culturele instellingen een groene druppel geplaatst. Via het volgen van een groen tegelpad op het trottoir kunnen bezoekers aan Roden de verschillende musea en het kunstencentrum vinden.

De bewegwijzering is bedoeld voor fietsers en voetgangers en dus niet voor autoverkeer.

Het is tijdelijk omdat er de komende jaren nog veel verandert in het centrum, om te voorzien in de behoefte die er nu is. Met de bewegwijzering kan gelijk geëxperimenteerd worden. De bewegwijzering heeft een levensduur van drie tot vijf jaar.

Wethouder Kosters: “De tijdelijke bewegwijzering is één van de eerste projecten die in het kader van de centrumontwikkeling Roden wordt uitgevoerd. Mooi dat er tegemoet gekomen kan worden aan een behoefte van de culturele instellingen. De vormgeving is opvallend en wordt in duurzaam bamboe uitgevoerd. Ik ben benieuwd hoe dit gaat bevallen en dat betreft ook de groene tegelroute op het trottoir. Deze maakt het extra gemakkelijk om cultuur te vinden in Roden. Ik hoop van harte dat bezoekers deze volgen en ook bij de culturele instellingen naar binnen gaan.”

Uitvoering

Het is de verwachting dat de uitvoerig van de bewegwijzering in het voorjaar afgerond zal zijn.