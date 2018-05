Tine de Groot exposeert tijdens Kunstmonumenten Norg

Een beeldenroute door de tuin

NORG – Wie op zaterdag 2 juni een zondag 3 juni Kunstmonumenten Norg aan doet moet zeker Tine de Groot aan de Asserstraat 32 niet overslaan. Het huis en de drukke straat houden haar werkstukken uitzicht, maar ze zijn er wel degelijk. Wie de achtertuin instapt wordt verrast door de vele kunstwerken, een atelier, een mooie vijver met rondom allerlei kunst en dan op het grasveld de beeldentuin met uitzicht op de es tussen Westervelde en Norg.

‘Ik ben gespecialiseerd in een aantal onderdelen van het werken met klei. Raku, veldovenstoken en het maken van beelden voor binnen en buiten. De beelden gaan aan de hand van een model. Nog wekelijks volg ik lessen in Groningen. Dat deed ik al bij verschillende lesgevers vanaf 1974. Dat doe ik om zo samen met gelijkgestemden op te trekken. Je krijgt kritiek, deelt de opmerkingen met elkaar en zo wordt je werk beter.’

Tine de Groot kwam onverwacht het boetseren tegen. ‘Opeens stond er een cursus werken met klei in de krant en toen heb ik mij daarvoor opgegeven. En ik vond het mooi om te doen. Ik kreeg er aardigheid in. Al snel werd ik toe gevraagd om ook een cursus te geven in Norg. En dat heb ik met veel plezier 22 jaar lang gedaan in De Brinkhof onder de vlag van het welzijnswerk. Ook heb ik 17 jaar een cursus gegeven bij het GGZ in Assen. Dat had een mooi doel en was prachtig om te doen. Cursisten doen om vele redenen mee aan een cursus. Werken met klei is ook een middel om elkaar te ontmoeten en elkaar te spreken. Ik sloot altijd elk cursusjaar af met veldovenstoken en een expositie. Dat maakt de cursisten trots, een echte oppepper,’ laat zij weten.

Kunstmonumenten is in het weekend van 2 en 3 juni. Fokko Rijkens is 1 van de initiatiefnemers van dit kunstevenement in het brinkdorp. ‘We brengen amateur- en professionele kunstenaars samen. Dit alles in en rondom de Kerkbrink in het centrum van het dorp. Het atelier van Tine de Groot ligt op loop afstand en ik zo zou zeggen een echte aanrader. De beeldentuin is prachtig om te bezichtigen. Maar ook atelier Ilona Molenaar is geopend, Kunsterf Norg doet mee en zo hebben we voor veel kunstenaars een mooi plekje gezocht om te exposeren.’

Tine de Groot heeft wel vaker geëxposeerd. Al eens werden haar buitenbeelden in Groningen tentoongesteld en was werk van haar te zien in Galerie Huis ter Heide. ‘Ik word wel vaker gevraagd om eens ergens in een weekend te komen met mijn buitenbeelden. Maar echt, die zijn gewoonweg te zwaar om altijd maar te tillen en te vervoeren. Dat lukt niet altijd. Tuurlijk helpt man Piet altijd. Gelukkig. Zonder zijn hulp heb ik dit nooit zo lang kunnen volhouden. Hij mag best ook wel eens genoemd worden. Hij heeft heel wat kilo’s klei in handen gehad.’

Een beeld zomaar lukraak maken bestaat niet. ‘Tijdens de cursus zit iemand model, dat wordt de basis. Na enkele weken neem ik mijn materiaal mee naar huis en ga dan verder. Soms besluit ik om alleen een torso te maken, dan weer alleen een gezicht of een deel van het lichaam of helemaal. Het blijft ook mij zelf steeds verrassen,’ zegt Tine de Groot.