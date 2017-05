TLC: donderdag kampioen?

TLC speelt donderdagavond een beslissingswedstrijd om de titel in 5C. De ploeg van trainer Wander Balkema had het kampioenschap eigenlijk al uit het hoofd gezet. Zondag wonnen de Leeksters zoals verwacht zelf van laagvlieger Sport Vereent, dat koploper Oldeholtpade zou verliezen bij Amboina had niemand verwacht. En dus mag TLC donderdag proberen Oldeholtpade te verslaan en de titel te pakken. Het duel wordt gespeeld op het veld van DIO Oosterwolde, op sportpark Oostenburg, en begint om 19.30 uur. TLC laat een of meer bussen naar Oosterwolde rijden. Wie de ploeg van trainer Wander Balkema wil steunen, kan zich opgeven in de kantine van TLC.