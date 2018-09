TLC moet het hebben van het collectief

LEEK – De druiven waren zuur voor TLC, toen zij in de beslissingswedstrijd om promotie verloren van Protos. ‘De promotie had het toetje op een goed seizoen moeten zijn’, zegt trainer Wander Balkema. Uiteindelijk verloor TLC op eigen bodem van de Zuid-Drenten en zijn zij ook aankomend seizoen aangewezen op de Vierde Klasse. Daarbij verloor TLC sterspeler en aanvoerder Stefan van Leeuwen. Hij kwam ongelukkig in botsing, waardoor hij een scheur in zijn binnenste knieband opliep. Hiermee lijkt de carrière van Van Leeuwen ten einde.

Trainer Balkema ziet de blessure van Van Leeuwen als een aderlating. ‘Hij was heel belangrijk voor het team. Nu zullen andere spelers op moeten staan’, meent hij. Hierbij kijkt hij naar talentvolle jongens als Delano Dussel en Menno Tjoelker. Daarnaast is Balkema over het algemeen tevreden over zijn selectie. ‘We hebben een aantal goede jongens erbij gekregen. Een paar van het tweede en uit de jeugd. We hebben een goede selectie staan’, meent de hoofdtrainer van TLC.

Over het vorige seizoen is Balkema zeker te spreken. ‘We hebben een goed seizoen gedraaid, waar we tevreden over mogen zijn. De afsluiting viel tegen en kwam hard aan. Je hoort dan van toeschouwers dat het “jammer” is dat je niet in de Derde Klasse speelt komend seizoen. Daar koop je op zo’n moment niets voor.’

Over de competitie-indeling voor het aankomende seizoen, kan Balkema alleen tevreden zijn. ‘Er zitten weer een aantal derby’s tussen, dat is mooi. Al moet ik zeggen dat de derby’s bij ons toch minder leven. Dat komt omdat we een fusieclub zijn. Vroeger was dé derby Leek-Rodenburg tegen Tolbert. Nu is Zevenhuizen nog een mooie derby, maar zij spelen Vijfde Klasse.’

TLC gaat, wat Balkema betreft, de competitie in met dezelfde doelstelling als vorig seizoen. ‘Maar ik zal dat eerst ook met de selectie moeten doorspreken’, zegt hij. ‘De spelers moeten wel achter de doelstelling staan. Maar persoonlijk wil ik voor goed en verzorgd voetbal gaan. Top vier/vijf zou mooi zijn.’

Het moet een jaar worden waarin TLC als collectief zal opereren, meent Balkema. ‘We moeten niet één of twee dragende spelers hebben, maar een heel elftal vol dragende spelers. Het teambelang staat voorop.’

In de voorbereiding gaat het prima met TLC. Balkema is dan ook tevreden. ‘En dat terwijl we toch nog een paar man missen vanwege knieblessures.’ Knieblessures, die wijzen toch al gauw op een slecht veld. Maar volgens Balkema kan dat niet de reden van de knieblessures zijn. ‘Het veld ligt er uitstekend bij’, zegt hij. ‘De gemeente Leek verdient een groot compliment, volgens mij hebben ze het veld de gehele zomer lang besproeid.’

Terug dan naar de competitie, die op zondag 23 september losbarst. TLC kan direct aan de bak, want er wacht ze een uitwedstrijd tegen het Friese Bakkeveen. ‘Een pittige wedstrijd. Bakkeveen heeft iets goed te maken, dus zij zullen gebrand zijn. Als we winnen, maken we direct een goede start.’

De Leeksters zullen dit seizoen in ieder geval nauwlettend in de gaten worden gehouden. Of ze wederom de nacompetitie zullen halen, is de vraag. Maar zolang het collectief van TLC maar op gang is, moet er veel mogelijk zijn.