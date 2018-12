TLC pas na rust langs SVMH in boeiend streekgevecht

Leeksters winnen op Sportpark de Wieken

NIEBERT – Een heuse streekderby stond er afgelopen zondagmiddag op het programma tussen TLC en SVMH. Op papier zou titelkandidaat TLC wellicht een makkelijke middag tegemoet gaan bij het laag geklasseerde SVMH, maar de ploeg uit Niebert verweerde zich aanvankelijk kranig op Sportpark de Wieken en stortte pas een kwartier voor tijd definitief in toen het sterkere TLC in een tijdsbestek van een paar minuten van een 2-3 voorsprong naar een 2-6 zege uitliep. ,,We begonnen niet scherp genoeg aan de wedstrijd, maar na rust was bij SVMH de tank leeg en daarvan profiteerden wij”, zag de jonge TLC-trainer Wander Balkema.

Een redelijk hoog aantal afgelastingen in het zondagamateurvoetbal, maar het affiche tussen SVMH en TLC in Niebert stond daar niet tussen. En waarom ook? Ondanks de regenval en flinke windstoten gedurende de zaterdagnacht en de dag daarvoor, lag het hoofdveld in Niebert er prima bij, hooguit licht drassig, en was het overwegend droog zondagmiddag. In een slijtageslag sleepte TLC met een tiental de week ervoor een punt uit een spectaculair onderling duel met koploper Actief (5-5). Zondagmiddag werd een gemakkelijker wedstrijd verwacht tegen het lager geklasseerde SVMH, alhoewel deze streekderby de laatste jaren immer in het voordeel van de ploeg uit Niebert uitviel. Zou SVMH ook dit seizoen voor een stunt kunnen zorgen?

Aanvankelijk leek het daar wel op. TLC begon niet scherp genoeg aan de wedstrijd, SVMH zat er fel bovenop en streed voor wat het waard was. In de 9e minuut nam de thuisploeg brutaal de voorsprong. Gesteund door de wind zeilde een schot (?) van Martijn Bralts vanaf de rechterkant zo over de kleine TLC-doelman Thom Aalders, die zich liet verrassen, in de verre hoek: 1-0. Het antwoord van TLC liet niet lang op zich wachten. Na een verkeerde breedtepass van SVMH werd de organisatie van de ploeg uit Niebert opengereten, middenvelder Rick Renkema werd vrij voor de Nieberter goalie Marcel de Jong gezet, omspeelde hem eenvoudig en schoot feilloos de gelijkmaker binnen.

Het beter voetballende TLC kreeg vervolgens mogelijkheden om op voorsprong te komen, zo voorkwam doelman De Jong met moeite dat een vrije trap van TLC-spelverdeler Rutger van der Veen binnen plofte en redde SVMH-verdediger Gerard Bierlings zijn ploeg door zich bij een vrije schietkans van Frank Driessen, sluitpost De Jong was reeds verschalkt, op succesvolle wijze in de baan van het schot te werpen. SVMH werd nog gevaarlijk middels een vrije trap van aanvoerder Tom Dijkhuizen die bekwaam door doelman Aalders uit de hoek werd gebokst.

Vijf minuten voor rust kwamen de gasten uit Leek en Tolbert toch op voorsprong. Janniek Topper, die de geschorste Edgar Sanroesdi verving, stoomde door op rechts, gaf laag voor op de geheel vrijstaande Frank Driessen die simpel in één beweging de bal in de verre hoek legde. Lang genoot TLC niet van de voorsprong, een minuut later was het namelijk alweer gelijk. Tom Dijkhuizen mocht aanleggen vanaf zo’n twintig meter recht voor het doel en plaatste de vrije bal strak in de hoek van keeper Aalders die de bal nog wel met zijn vingertoppen beroerde, maar niet voldoende om de inzet te keren: 2-2. Een knappe prestatie van SVMH dat hard werkte, maar voetballend weinig creëerde.

Enige aspiraties die de ploeg uit Niebert in de tweede helft zou hebben gehad, werden vrijwel direct door TLC aan gruzelementen geslagen. Een minuut na het fluitsignaal kwamen de gasten opnieuw op voorsprong. Met een prachtige krul mikte Frank Driessen de bal van net buiten het zestienmetergebied in de bovenhoek naast de verbouwereerde goalie De Jong. TLC speelde na rust in een hoger tempo, trok het spel naar zich toe en liet een veel beter veldspel zien dan voor rust. Bij SVMH leken de krachten naarmate de tweede helft vorderde weg te vloeien. Uit een hoekschop van Dijkhuizen kreeg spits Wietse Venema nog wel een goede kopkans, maar hij mikte van dichtbij naast.

Zolang de 2-3 op het scorebord stond had SVMH uitzicht op een goed resultaat. Na een uur spelen leek doelman Marcel de Jong te blunderen bij een hoge voorzet van TLC-speler Menno Tjoelker. De Jong plukte de bal uit de lucht, liet los alsof het een loeihete bitterbal betrof en wist het leer voor of over de doellijn te grijpen. Arbiter Aartsen oordeelde voor de lijn en De Jong kon opgelucht ademhalen. Het was uitstel van de executie. Binnen een tijdsbestek van drie, vier minuten liep TLC via Rutger van der Veen (soloavontuur afgerond met een afgemeten schuiver), opnieuw Frank Driessen (laag schot in de verre hoek) en Rick Renkema (prachtig geplaatst schot in de bovenhoek) uit naar een 2-6 voorsprong en werd de zege definitief veilig gesteld. Nog wel het vermelden waard: SVMH-speler Peter Koster ontsnapte in de 70ste minuut aan een rode kaart. Hij trapte bij een stevig duel op het middenveld zijn tegenstander na en sloeg hem vervolgens met de vuist op zijn borst. Met geel kwam Koster er genadig van af. Wie in de slotfase wel rood kreeg was aanvaller Carlo Roffel. Uit frustratie knalde hij opzettelijk de bal hard tegen de TLC-grensrechter aan, waardoor hij zijn tweede gele kaart ontving en kon gaan douchen.

SVMH-trainer Jan Boonstra zag zijn ploeg strijden, maar alsnog buigen. ,,In de eerste helft lukte het ons om TLC bij te benen. Na rust kregen we vrijwel direct een domper te verwerken, waarna alles wegviel en het achterin gatenkaas was. Je hoopt vooraf in een stunt, wat ons het jaar daarvoor lukte, maar het zat er helaas niet in. Na de 2-3 zag je de krachten bij ons wegebben en raakten we wat gefrustreerd. TLC was de betere ploeg en is de terechte winnaar”.

TLC behaalde uiteindelijk een ruime zege na een moeizame eerste helft. Trainer Balkema: ,,We begonnen niet scherp genoeg aan het duel. Van tevoren heb je het wel met elkaar daarover, maar dat gebeurt dan niet. We verloren veel duels en gaven onnodig vrije trappen weg. We hadden moeite met hun fysieke spel. Na rust was de tank bij SVMH leeg, kregen we veel meer ruimte en hebben we de kwaliteiten in huis om daarvan te profiteren”. Zowel TLC als SVMH gaan de winterstop in. Balkema: ,,Als we zo spelen als met tien man tegen Actief, dan worden we aan het einde van dit seizoen kampioen, daar heb ik geen twijfels over”.

SVMH – TLC 2-6 (2-2)

Bralts 1-0, 13. Renkema 1-1, 40. Driessen 1-2, 41. Dijkhuizen 2-2, 46. Driessen 2-3, 77. Van der Veen 2-4, 78. Driessen 2-5, 79. Renkema 2-6. Scheidsrechter: Aartsen. Rode kaart: 81. Roffel, 2x geel (SVMH) Gele kaarten: Bralts, Hoeksema, Koster (SVMH) Topper, Van der Veen (TLC).

SVMH: De Jong, Eenling (81. Tuinstra), Koster, Dijkhuizen, Beerlings, Lasut (78. Boonstra), Hoeksema, Venema, Bralts (78. Niezing), Roffel.

TLC: Aalders, Hielkema, Rozema, Spaan, Topper, Renkema, Van der Veen, Tjoelker, Driessen, Dussel, Farhaan (79. Miedema).