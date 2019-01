TLC winnaar 33ste Leekster Voetbalgala na penalty’s; Marum de schlemiel

LEEK – Succes voor TLC. Nadat de ploeg van trainer Wander Balkema vorig jaar de finale verloor van VEV’67 mocht de thuisclub afgelopen zaterdag na een zinderende voetbalavond de beker omhoog houden ten koste van Marum. TLC-goalie Erwin Heidinga was de held door de eerste Marum-penalty van Noël Kailola te pareren en dat bleek voldoende voor de eerste Leekster Voetbalgala-titel in de historie van TLC. De ploeg uit Leek-Tolbert en de grote schare fans waren na afloop in extase. Goalie Heidinga over het beslissende moment: “Ik kies altijd een hoek en wist dat Kailola altijd de bal hoog in schiet. Geweldig dat ik die penalty pakte”.

TLC startte als één van de favorieten op de Gala-avond afgelopen zaterdag. Samen met VEV’67 lieten zij in het A-toernooi immers nog geen punten liggen. De eerste horde die op deze succesvolle zaterdagavond moest worden genomen was VAKO uit Vries. Onder luide aanmoediging en getrommel van de TLC-supporters op de tribune profiteerde TLC optimaal van persoonlijke fouten in de VAKO-verdediging. Via Delano Dussel (2x), Mahamed Farhaan en Rick Renkema nam TLC een comfortabele 0-4 voorsprong. Er leek geen vuiltje aan de lucht, maar met opportunistisch voetbal schopte VAKO het nog tot 3-4. Nadat Roy de Bruin een domme overtreding beging en naar de kant moest, stokte de opmars van VAKO en profiteerde TLC van de man-meersituatie: 3-5.

In de halve finale wachtte het sterke Fc. Grootegast met oud Leekster Eagles-speler Ite Hoolsema en de huidige Leekster Eagles-doelman Erwin Mensink in de gelederen. TLC werd op een 1-0 achterstand gezet door Stefan Krijthe en stuitte aanvankelijk telkens op de goed keepende Mensink. Het was de uitblinkende Delano Dussel die met een hard, laag schot vanaf links de stand gelijk trok. In de slotfase profiteerde TLC optimaal van organisatorische wanorde bij Fc. Grootegast en verzekerde zich met een 1-3 zege (via Sale Rozema en opnieuw Dussel) van een plek in de finale.

In de finale trad de Tolbert-Leek Combinatie aan tegen Marum. Marum maakte in het toernooi indruk met een hoog baltempo, technisch vernuft en secuur positiespel waarin de rappe Tom Boezeroy en Marc Oldewarris goed gedijen. In de kwartfinale hadden de met goud beletterde withemden geen moeite met HFC’15. Boezeroy, Daniël Laturiuw en Marc Oldewarris bezorgden Marum een eenvoudige 0-3 zege.

In de halve finale moest Marum afrekenen met De Griffioen. Dat was bij voorbaat nog geen eenvoudige opgave, want De Griffioen schakelde in de kwartfinale titelverdediger VEV´67 uit na een zenuwslopende penaltyserie. Marum schoot tegen de ploeg uit Oosterwolde uit de startblokken. De opvallende De Griffioen-doelman Jelmer Plantenga – met rugnummer 69 en de toepasselijke bijnaam ‘Beertje’ achterop z’n shirt – loste een schot van Marc Oldewarris, waarna Boezeroy er als de kippen bij was om de bal tegen de touwen te werken: 0-1. De Griffioen was bij vlagen dreigend, maar Marum-doelverdediger Johan Bouma stond z’n mannetje. Oldewarris zorgde na een uitstekende individuele actie voor de 0-2, waarna Marum uitliep naar een 1-4 zege.

In de finale twee ploegen die overtuigden zaterdagavond. Dat beloofde een enerverend gevecht te worden. In de beginfase speelden beide ploegen met de handrem erop, maar toen Delano Dussel knap wegdraaide bij Daniël Laturiuw en de 1-0 binnen schoof stond de wedstrijd in lichterlaaie. De excellerende TLC-doelman Erwin Heidinga wist met een paar puike reddingen Marum van scoren af te houden, maar moest alsnog buigen toen Jasper Siepelinga na een mooi staaltje tiki-taka voetbal de 1-1 binnen schoot.

In de slotfase werd er niet meer gescoord en dat betekende strafschoppen. Noël Kailola nam namens Marum de eerste penalty en zag tot grote schrik zijn inzet gekeerd worden door Heidinga. Alle daaropvolgende penalty’s werden benut, waardoor thuisclub TLC zich kon onderdompelen in het feestgedruis. Marum mocht als nummer twee met opgeheven hoofd de zaal verlaten. De grote schlemiel van de finale was Kailola die als enige een penalty miste. “Heel zuur. Zo’n penaltyserie is een loterij. Nadat ik had gemist voelde ik het direct al: dit gaan we niet winnen. Op één of andere manier heb ik in dit soort situaties nooit geluk. Anderen wel, maar ik niet. Als team hebben we het prima gedaan. Iedereen wilde graag winnen en we waren goed op elkaar ingespeeld”.

Terwijl Marum afdroop naar de kleedkamer, vierde TLC groot feest met de schare fans op het zaalvoetbalveld. Delano Dussel, die met zes treffers zaterdagavond een belangrijk aandeel had in het succes, kon zijn geluk niet op: “Dit is echt heerlijk. We hadden een lastige avond en hebben de laatste wedstrijden puur op wilskracht gewonnen. We hebben heel goed gepresteerd. Voor ons als club is dit fantastisch. Dit was echt een teamprestatie van formaat”, vertelt hij dolenthousiast.

De grote man in de finale bij TLC was doelman Heidinga. Ook hij was in extase vlak na de wedstrijd. “Fantastisch, deze toernooizege dragen we op aan Jan de Vries en Derry Spanninga. Het hele team heeft keihard geknokt. Als TLC zijnde hadden we nog nooit het Leekster Voetbalgala gewonnen. Echt super dit!” Trainer Wander Balkema liet zich ook gewillig onderdompelen in het feestgedruis. “We hebben in het hele toernooi geen wedstrijd verloren, we zijn de terechte winnaar. Complimenten aan de ploeg dat we zo volwassen kunnen spelen. We hebben een zware week achter de rug vanwege het overlijden van Jan de Vries en Derry Spanninga, we hebben dit voor hen gedaan. Fantastisch. Als collectief waren we enorm sterk”.

Behalve TLC en Marum speelden nog meer ploegen uit het verspreidingsgebied op de Gala-avond. HFC’15 werd dus in de kwartfinale uitgeschakeld door Marum. ONR geraakte met horten en stoten en het nodige geluk de kwartfinale en maakte zich geen illusies toen het Fc. Grootegast, hoewel de oranjehemden in een eerdere poulewedstrijd knap op 1-1 hield, lootte. Ditmaal hield ONR de ploeg uit het Westerkwartier niet onder bedwang: 2-4. Trainer Hendrik Timmer: “Als er een ploeg was waartegen we een kansje hadden dan was het Grootegast. Zij kwamen helaas al vrij snel op een 0-3 voorsprong, waarna wij nog wel wat terug deden, maar Grootegast gaf daarna eigenlijk niks meer weg. Het was in elk geval een leuke en gezellige avond”.

Voor VEV’67 eindigde de avond in mineur. De titelverdediger werd in de kwartfinale verrassend uitgeschakeld door De Griffioen. Rense Dijk bezorgde de thuisclub na een mooie solo de voorsprong, maar al snel boog De Griffioen de achterstand om in een 2-1 voorsprong. Vanuit een bijna onmogelijke hoek schoot Rick Schuring de 2-2 binnen. Penalty’s moesten uiteindelijk de beslissing brengen en na een zenuwslopende serie was Jacob Tjoelker de gebeten hond. Hij zag zijn inzet gekeerd worden door ‘Beertje’ Jelmer Plantenga en zo de kansen van VEV’67 voor prolongatie van de titel slinken tot nul. VEV’67-speler Raymond Bolt was na afloop in de kantine onder het genot van een biertje nuchter over de onverwacht vroege uitschakeling. “Dit is gewoon klote. Wij hebben geen moment in ons spel gezeten. Dat was de verdienste van De Griffioen”.

De finale van het B-toernooi tussen FC Zuidlaren en Zevenhuizen splitte de avond doormidden. De roodhemden hadden het lastig tegen FC Zuidlaren en maakten nauwelijks aanspraak op de zege. FC Zuidlaren nam een 2-0 voorsprong. Gert Bruins deed met een hard afstandsschot nog wat terug, maar dat was niet voldoende om het B-toernooi te winnen.

En dan was er ook nog de finale tussen de vrouwen van Nieuw-Roden en EKC. Nieuw-Roden won al drie keer eerder het Leekster Voetbalgala bij de vrouwen. Femke Mulder zette Nieuw-Roden met een strak afstandsschot op een 1-0 voorsprong. De blauwhemden wankelden vervolgens en het was aan de uitblinkende goalie Sanne van Steenwijk te danken dat Nieuw-Roden op de been bleef. Toch moest ook zij zwichtten toen Greta Annema van dichtbij in een verlaten doel de gelijkmaker maakte. Het bleef bij 1-1 en dus moesten penalty’s wederom de doorslag geven. Voor de gelegenheid nam speelster Anique Hoogeveen de keepershandschoenen over van Van Steenwijk. En al snel bleek waarom: ze pakte de vierde penalty van EKC en schoot vervolgens zelf de beslissende penalty binnen, waardoor Nieuw-Roden er met de titel vandoor ging. Hoogeveen: “Fijner kan niet: een penalty stoppen en vervolgens zelf de beslissende scoren. Het was een pittige wedstrijd, EKC speelde goed en kreeg voldoende kansen. Heerlijk dat je dan toch de eerste plaats pakt”.

Leekster Voetbalgala-voorzitter Marja Wardenier-Adema keek terug op een uiterst succesvolle editie: “Mijn complimenten aan de teams en hun sportiviteit. De sfeer was super. TLC is de verrassende winnaar en dat is een mooi eerbetoon aan Jan de Vries, de looptrainer van TLC en het vroegere VV Tolbert die op woensdag 9 januari op 79-jarige leeftijd overleed, en erevoorzitter Derry Spanninga die vrijdagavond overleed”.