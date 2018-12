Tóch kerstdiner voor groep 8 en 7a van de Marke

RODEN – Teleurstelling alom, toen bekend werd dat het traditionele kerstdiner van obs de Marke definitief niet doorging door de acute sluiting van de school. Helemaal bij groep 8, die het allerlaatste jaar op hun school beleven. Dat kan gewoon niet, vond Catrin van der Heide, moeder van Senna uit de hoogste groep. Het liefst organiseerde ze een diner voor de hele school. De locatie had ze al geregeld zelfs, maar het schoolteam bleef bij het besluit niet aanwezig te zijn bij het diner. Dus werden onmiddellijk alle registers opengetrokken om voor groep 8 iets te regelen. Pieter Waning van de skischool in Roden stelde zijn skihut beschikbaar. Margot Musiwa, moeder van Lynn, bood haar hulp aan, Rafaëlla (mama van Beautifull) beloofde een live optreden en voilà: groep 8 werd getrakteerd op een dijk van een kerstdiner. Eentje om nooit meer te vergeten. Zoiets overkwam ook groep 7a. Zij nuttigden een lekker dinertje in een koeienstal. Dankzij Wim en Tessa van de Blakervelderhoeve. Die vonden het de normaalste zaak van de wereld om hun stal ter beschikking te stellen voor kinderen die graag nog één keertje samen willen eten. Op strobalen, tussen de koeien werden allerlei zelfgebreide heerlijkheden naar binnen geschoven. U raadt het: 7a en 8 kijken terug op een onvergetelijk kerstdiner. Meer foto’s en een video vind je op de website en Facebookpagina van de Krant.