Toegankelijkheid centraal in presentatie

REGIO – Afgelopen week organiseerde Stichting Gehandicapten Platform Noordenveld (sgpn) een presentie over de Week van de Toegankelijkheid. Niet alleen was het bestuur van de sgpn aanwezig, ook het VN panel uit Noordenveld en vertegenwoordigers van organisaties uit Leek en Tynaarlo waren van de partij. Jos Huizinga was er namens het college van Noordenveld.

Bestuurslid sgpn Henk Kouwenberg gaf te kennen het thema toegankelijkheid een wijds begrip te vinden. ‘Toegankelijkheid moet je niet alleen materieel zien, zoals het drempelvrij maken van voorzieningen. Het gaat ook om sociale toegankelijkheid. Dat is net zo belangrijk. Mensen met een beperking hartelijk ontvangen in een horeca gelegenheid, ook dat is een manier om naar toegankelijkheid te kijken,’ liet hij optekenen.

Heel toepasselijk vond de presentatie plaats in het onlangs geopende restaurant Arash in Peizerwold. De zoon van de eigenaar is ernstig gehandicapt. Het Perzisch – Iraanse restaurant is naar hem vernoemd. Voor wat betreft de inrichting is dan ook volop rekening gehouden met mensen met een bepeking. Zo zijn de tafels iets hoger van opzet, zodat ook mensen met een rolstoel aan tafel kunnen zitten, is er rondom de tafels voldoende manoeuvreerruimte en is er een invalidentoilet.

Dit was ook de gedachte van wethouder Jos Huizinga. ‘Het gaat vaak om kleine simpele oplossingen die een horecabedrijf zo kan toepassen. Om dat goed tussen de oren te krijgen, is vaak een lang en constant proces. Hierbij moeten we niet achter over gaan leunen, maar er actief mee bezig gaan. Binnenkort worden op het gemeentehuis alle ambtenaren bijgeschoold over het VN verdrag en wat dat in de praktijk zal gaan betekenen. Ook wij moeten aan de slag,’ aldus Huizinga.

Het VN verdrag verplicht een ieder om toegankelijkheid van mensen met een beperking dwingender op te leggen. Dat kan op verschillende manieren, onder andere door er naar te verwijzen bij bouwbesluiten. Toegankelijkheid gaat niet alleen over bouwen van panden. Ook een goed toegankelijke website voor slechtzienden maakt daar onderdeel vanuit.