Ton Krans, voorzitter Klaverjasvereniging Noordenveld Roden

‘Ik ben voorzitter van Klaverjasvereniging Noordenveld te Roden. Het eerste toernooi komt voort uit de jaarlijkse kaartavonden van de buitendienst van de gemeente Noordenveld. Tijdens die toernooien werd er gespeeld met andere bedrijven uit de regio en dat was altijd heel gezellig. Vandaar dat ik op den duur het initiatief nam om een jaarlijks bedrijventoernooi op te zetten. In 1997 is het eerste klaverjastoernooi georganiseerd bij Piet en Griet in Onder de Linden.Inmiddels is dit toernooi bij veel bedrijven al heel lang bekend. Een aantal bedrijven komen ieder jaar terug en staan nog voor ik de formulieren heb verstuurd, al op de deelnemerslijst. Het toernooi kenmerkt zich door de gezelligheid. Daarnaast spelen we altijd om mooie prijzen, die worden aangereikt door de vele sponsoren en aangevuld door de organisatie, zonder deze sponsoren is het niet mogelijk om deze toernooien zo te organiseren.

Tijdens de eerste editie van het toernooi hadden we 88 deelnemers .Op het hoogtepunt zijn dit er eens 250 geweest en de laatste jaren schommelt het tussen de 180 en 200 deelnemers. Ik denk dat we dit jaar weer zo’n aantal kunnen verwachten.

Na twee bedrijven toernooien heb ik alle gemeenten, provinciehuis en brandweerkorpsen in de provincie Drenthe aangeschreven of er ook belangstelling was om te klaverjassen in toernooivorm, eenmaal per jaar in Roden.

Het eerste toernooi was in het jaar 1999 en er deden 112 mensen mee.

Aan dit toernooi kunnen gemeenten, provinciehuizen, brandweerkorpsen, politie en justitie en waterleidingbedrijven meedoen. Beide toernooien worden jaarlijks in de Pompstee gehouden. Het bedrijven klaverjastoernooi is altijd in november en het drie provinciën toernooi in maart. De verenigingsvorm is ontstaan omdat Hoofdsponsor Klaverblad Verzekeringen uit Zoetermeer dit beter vond. Klaverblad Verzekeringen is van beide toernooien Hoofdsponsor tot 2023. Het komende bedrijvenklaverjastoernooi staat op vrijdag 23 november gepland. Vanaf 20:00 uur zal er in de Pompstee worden gekaart door verschillende bedrijven uit de regio. Het is alweer de 22ste editie van dit toernooi.

Niet alleen bedrijven, maar ook buurt- en sportverenigingen kunnen zich aanmelden voor het toernooi. Inschrijven kan overigens ook via onze website: www.klaverjastoernooi.nl. We hopen op veel aanmeldingen en zien uit naar een geslaagd toernooi!’