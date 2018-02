Toneelvereniging Willem Bilderdijk komt met hilarische voorstelling

BOERAKKER – Februari is toneelmaand in Noord-Nederland. Zo ook in Boerakker, waar toneelvereniging Willem Bilderdijk zoals ieder jaar weer ten tonele zal verschijnen. De vereniging, die in 1931 al in het leven werd geroepen, brengt Boerakker op 23 februari, 24 februari en 2 maart weer een hoop vertier. Het blijspel ‘Kaviaar Speciaal’ belooft in ieder geval een hilarisch stuk.

De toneelvereniging zag in 1931 dus al het levenslicht. Toen werd de vereniging als reciteervereniging opgericht, om uiteindelijk in 2006 omgezet te worden in een toneelvereniging. In de ‘reciteer-tijd’ droeg de vereniging voornamelijk gedichten voor, waaronder van de bekende dichter Willem Bilderdijk. Tot begin jaren zestig werd er gereciteerd, alvorens op toneel over te stappen. Onderwerpen voor de voorstellingen, waren voornamelijk uit de bijbel afkomstig.

Anno 2018 telt de vereniging negentien leden tussen de twintig en zestig jaar, waarvan veertien ten tonele zullen verschijnen tijdens ‘Kaviaar Speciaal’. Regisseur Tom van der Hoeven – afkomstig uit Niebert – is verantwoordelijk voor een soepel verloop van de voorstellingen. Souffleuse Trea Kats helpt de acteurs op weg, wanneer zij even de tekst kwijt zijn. De leescommissie heeft van te voren streng naar de tekst gekeken. De grootste voorwaarde is dat het stuk humor moet hebben. Wanneer er op de eerste pagina niet gelachen wordt, is het stuk ‘niks’. De leukste stukken worden vervolgens doorgespeeld aan regisseur Tom, die op zijn beurt beslist welke stukken het komende seizoen worden gespeeld.

De boekjes en rollen worden in juni meestal al uitgegeven, waarna de repetities doorgaans in september van start gaan. Vanaf dan wordt er geschaafd aan de rol, net zolang tot de acteurs deze rol uitstekend kunnen opvoeren. Door middel van huiswerk, leren de acteurs zich steeds meer verdiepen in hun karakter. Door de grote variëteit aan leeftijden, heeft de toneelvereniging veel mogelijkheden wat betreft typetjes. Dit jaar komt dat fantastisch van pas, aangezien het stuk zich voltrekt rondom twee families: de één is ordinair, recht voor zijn raap en grof, de ander welgesteld, kakkerig en arrogant. Hierdoor besloot de toneelvereniging het decor in twee delen op te splitsen. Het ene gedeelte is een keuken van een snackbar van de Tokkie familie en het andere is een chique huiskamer van de familie Van Hennegauwen.

De repetities van de vereniging, vinden plaats op maandagavond. Naarmate de uitvoeringen naderen, wordt de spanning steeds hoger voor de betrokkenen. Het belangrijkste is echter dat de bezoekers een gezellige avond hebben en dat ze veel kunnen lachen. Volgens de vereniging moet dat wel goed komen, immers: ‘Boerakker is en blijft een toneeldorp’.

‘Kaviaar Speciaal’

Het stuk van dit jaar, zal dus gaan over twee tegenstrijdige families. Het stuk is een komedie, geschreven door Jose Frehe en Rob van Vliet. De ene familie woont in een groot huis, de ander heeft een verlopen friettentje en een klein huis. Door omstandigheden komen beide families met elkaar in aanraking en wat er dan allemaal gebeurt, is met geen pen te beschrijven.. Een eigentijds stuk met uiteenlopende karakters en veel humor!



Praktische informatie en kaartverkoop

De uitvoeringen vinden plaats op vrijdag 23 februari, zaterdag 24 februari en vrijdag 2 maart. Alle drie de voorstellingen beginnen om 20:00 uur, de zaal is vanaf 19:00 geopend. De kaarten zijn te reserveren bij Alida van der Veen, tel. 0594-549651. Kaarten kosten zes euro voor volwassenen en vier euro voor basisschoolkinderen. De voorstellingen vinden allen plaats in MFC de Oomkegast te Boerakker.

Wat: toneeluitvoeringen Willem Bilderdijk

Wanneer: 23 en 24 februari, en 2 maart

Waar: MFC de Oomkegast, Boerakker

Info: 0594-549651