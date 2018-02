Toneelvereniging Willem Bilderdijk krijgt lachers op de hand met ‘Kaviaar Speciaal’

BOERAKKER – Het was lachen, gieren en brullen in MFC de Oomkegast te Boerakker. Zaterdag stond toneelvereniging Willem Bilderdijk namelijk weer op de planken. Dit jaar deden ze dat met de voorstelling: ‘Kaviaar Speciaal’. Het stuk, over twee totaal uiteenlopende gezinnen, deed de bezoekers doorgaans schuddebuiken van het lachen. Dolkomisch waren de tegenstrijdigheden tussen enerzijds de ordinaire Tokkie- familie en anderzijds de chique en hooghartige familie van Hennegauwen.

Voor een volle zaal bracht de in 1931 opgerichte vereniging weer een hoop vertier. Het plezier en de gezelligheid spatte van het podium en het bleef nog lang gezellig in MFC de Oomkegast. Het stuk van regisseur Tom van der Hoeven mag gerust een succes worden genoemd.