Toneelvereniging Woldbloem komt met vier voorstellingen

RODERWOLDE – We zitten alweer in januari en dus is het toneelseizoen weer geopend. In de gehele regio gaan verschillende toneelverenigingen weer de planken op. Zo ook in Roderwolde. Sinds half oktober is Toneelvereniging Woldbloem alweer bezig met de voorstellingen die het gaat geven op 27 januari en 1 en 2 februari. Dit jaar wordt er in drie verschillende groepen gespeeld en zullen er vier stukken ten tonele worden gevoerd.

De basisschooljeugd speelt tweemaal. Allereerst voeren zij ‘De Kannibaal en ik: een bijzonder stuk’ op en later spelen zij ‘De Prins en de 4 dwergen.’ De middelbare jeugd speelt ‘Buurman…. Ze steelt’. De volwassenen (met wat jeugdige aanvulling) spelen ‘Een beter huishouden begint bij de man’. Alle voorstellingen vinden weer plaats in het MFA in Roderwolde. De jeugd speelt op zondag 27 januari vanaf 15:00 uur. De volwassenen op vrijdag 1 en zaterdag 2 februari vanaf 20:00 uur. Op zaterdag 2 februari is er na tijd livemuziek van Duo Doublon. De regie van het stuk van de volwassenen, ligt in handen van Martin Belga.

De Kannibaal en ik: een bijzonder stuk

‘Goedemiddag. Hartelijk welkom bij het programma: hobby’s in Nederland. Vanmiddag zijn we te gast bij meneer Zuurtjes uit Holwerd, die jullie graag wat wil vertellen over zijn wel heel bijzonder hobby, namelijk: het sparen van kannibalen. Kannibalen, zul je denken? Hoe zit dat? En hoe kom je erop? Daarvoor geef ik graag het woord aan meneer Zuurtjes…’

De Prins en de 4 dwergen

‘We hebben in dit sprookje een Toverkol, een tovenaar, Prins en… 4 dwergen. Het is alles bij elkaar een vrolijke toestand, 3 van de 7 dwergen zijn door toedoen van Sneeuwwitje het nachtleven ingedoken. De Toverkol vergiftigt, door afwezigheid van Sneeuwwitje en een gebrek aan appels, de Prins met een banaan………… en toch, zoals bij elk sprookje, leeft iedereen aan het eind nog lang en gelukkig!’

Buurman……. ze steelt

‘Toestanden rondom een geldkistje van de toneelvereniging, een nephorloge dat voor antiek verkocht wordt, een peperdure ras-kat die alsmaar zoek is, een vriendin die niet te vertrouwen lijkt, en een buurmeisje die wel erg snel geld weet te verdienen…’

Een beter huishouden begint bij de man

‘Nel en Henk zijn al jaren getrouwd en hebben twee kinderen in de pubertijd. Nel is van het ouderwetse type huisvrouw, maar heeft eigenlijk behoefte aan meer vrijheid. Als een vriendin haar overhaalt om een paar dagen van huis te gaan, komt het gezinsleven helemaal op z’n kop te staan. Henk moet het huishouden runnen en ook nog eens twee pubers onder controle zien te houden. Hij krijgt hierbij veel hulp van vrienden en nieuwsgierigen, maar of deze hulp hem wel echt helpt is nog maar de vraag.’

De vereniging

Al sinds 1911 heeft Roderwolde haar eigen toneelvereniging. Al bijna honderdtien jaar verzorgt deze vereniging jaarlijks voorstellingen in het dorp. Met zo’n 25 volwassen leden en vrijwilligers en een jeugdclub van zo’n veertien leden, is de vereniging nog steeds springlevend. Jaarlijks vinden de voorstellingen plaats in MFA De Doefkamp en trekken de voorstellingen volle zalen. De vereniging heeft baat bij donateurs, die voor 5,50 euro één toegangskaart krijgen en daarnaast de vereniging een warm hart toedragen.

Verkoop

Er heeft bij het verschijnen van deze Krant al een voorverkoopavond plaatsgevonden. Kaarten zijn via de website (www.woldbloem.nl) te reserveren en kunnen op de avond zelf worden opgehaald. Kaarten voor de voorstelling van de volwassenen kosten zeven euro per stuk. Voor de jeugdvoorstellingen zijn kaarten voor vier euro per stuk te koop.

Wat: voorstellingen van Toneelvereniging Woldbloem

Wanneer: zondag 27 januari, vrijdag 1 februari en zaterdag 2 februari

Info: www.woldbloem.nl