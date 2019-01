Toneelvereniging Woldbloem komt met vier voorstellingen

RODERWOLDE – Sinds half oktober is Toneelvereniging Woldbloem alweer bezig met de voorstellingen die het gaat geven op 27 januari en 1 en 2 februari. Dit jaar wordt er in drie verschillende groepen gespeeld en zullen er vier stukken ten tonele worden gevoerd. De basisschooljeugd speelt ‘De Kannibaal en ik: een bijzonder stuk’. Daarnaast spelen de basisschoolkinderen ‘De Prins en de 4 dwergen.’ De middelbare jeugd speelt ‘Buurman…. Ze steelt’. De volwassenen (met wat jeugdige aanvulling) spelen ‘Een beter huishouden begint bij de man’. Alle voorstellingen vinden weer plaats in het MFA in Roderwolde. De jeugd speelt op zondag 27 januari vanaf 15:00 uur. De volwassenen op vrijdag 1 en zaterdag 2 februari vanaf 15:00 uur. De kaartverkoop vindt plaats op 14 januari van 20:00 tot 21:00 uur in het MFA. Online reserveren kan via www.woldbloem.nl.