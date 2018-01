Top 2000 Café in Café Zwaneveld

NORG – Afgelopen weekend werd in Café Zwaneveld te Norg het jaarlijkse Top 2000 Café georganiseerd. De avond stond in het teken van de populaire Top 2000. De avond werd afgetrapt met een speciale Top 2000-quiz, die gewonnen werd door team ‘Frans.nl’. In totaal deden er liefst 36 teams mee. De quiz, bestaande uit zes muziekronden, werd gevolgd door de beste en meest dansbare hits uit de Top 2000. Rond middernacht werd de ‘Norger Top 10’ ten gehore gebracht. Heel Norg kon stemmen op hun favoriete hits uit de Top 2000, die uiteindelijk een top 10 vormden en gedraaid werd door DJ Appie de Jong.