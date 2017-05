Asperges trekken ruim 90 bezoekers naar Landskeuken

RODEN – De inloopmiddag met bijzondere aspergegerechten op zondag 30 april trok ruim 90 bezoekers naar De Landskeuken in Roden. Velen bekeken tegelijkertijd Museum Havezate Mensinge. Bezoekers zagen hoe vrijwilligers op verschillende manieren asperges bereidden, waaronder asperges met krokant spek en knoflookboter en twee nagerechten: aspergeijs en aspergepudding, geserveerd met friszoete rabarbercompote.

In de Landskeuken wordt op iedere laatste zondag van de maand een inloopmiddag gehouden: dan is het kijken en proeven van bijzondere gerechten. In de Landskeuken is ook een museum gevestigd waarin de culinaire historie van voedsel wordt belicht. In dit seizoen is de Landskeuken ieder weekend geopend, van 13.00 – 16.30 uur, in combinatie met Museum Havezate Mensinge. Er worden regelmatig kookworkshops en kookdemonstraties gehouden.