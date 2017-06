Topseizoen voor meiden GOMOS M011

NORG – Na overtuigend kampioen te zijn geworden in de najaar reeks in 2016 zijn de GOMOS Mo11 meiden in voorjaar reeks ook na een ijzersterke serie kampioen geworden. Ze zijn ook in deze reeks ongeslagen kampioen geworden, maar hadden hevige concurrentie van ACV Mo11 dat op slechts 1 punt stond bij de laatste kampioenswedstrijd. De meiden uit Norg wonnen 20 mei de spannende kampioenswedstrijd met 3-2 en mochten zich voor de tweede keer op rij kampioen noemen.

Daarna was het seizoen voor de MO11 nog niet afgelopen. Zondag 28 mei vertegenwoordigden ze Drenthe op het Nederlands Kampioenschap voor MO11 in het Limburgse Brunssum. Na een heuse openingsceremonie met het Wilhelmus kon het spektakel beginnen. Na de voorrondes kwamen ze in de categorie 4 poule terecht. Gevolgd door een paar spannende wedstrijden mochten ze zich uiteindelijk kampioen van Nederland in de categorie 4 noemen.

Vervolgens was het seizoen nog niet voorbij. Zaterdag 10 juni kon een unieke dag worden in Emmen bij de strijd van de laatste vier in de Beker van Noord Nederland. Ook hier troffen ze concurrent ACV weer samen met Mullier en Trynwalden. Trynwalden kwam helaas niet opdagen. De eerste wedstrijd werd door onze meiden gewonnen van Mullier met 2-1, dezelfde uitslag die ACV tegen Mullier wist neer te zetten. Daarna kwam dan uiteindelijk de definitieve finale tegen ACV. Alhoewel de meiden uit Norg het betere van het spel hadden werden ze in een counter verrast door ACV. Dit resulteerde in een grote beker en een zilveren medaille. Ondanks deze anti climax hebben de meiden van het jongste meidenteam uit Norg een schitterend jaar gedraaid en een groep trotse ouders achtergelaten. ’s Middags is het bijzondere seizoen afgesloten met een grote bbq en werden de meiden afzonderlijk met een “bedankt voor dit mooie seizoen” pooldip nog even in het zonnetje gezet.