Totaal Woonadvies: waar nog écht geluisterd wordt naar de klant

LEEK – Keukens en meubels spuiten in de eigen milieuvriendelijke spuiterij, keukenreparaties en renovaties, nieuwe keukens. Dat is Totaal Woonadvies. ‘We komen bij de mensen thuis en kunnen vrijwel altijd van dienst zijn. Folieproblemen, het spuiten of vervangen van fronten of het repareren van apparatuur? Geen probleem, net als het vervangen van apparatuur en het vervangen van het werkblad. Een nieuwe keuken kopen hoeft dus niet, hoewel dat ook bij ons kan’, zeggen Peet en Jeannette Dijkshoorn.

Peet en Jeannette vertellen over hun zaak in de sfeerrijke showroom in Leek, aan het Mulderspark 3-F. Een teken aan de wand, dit verlengstuk van de uitgebreide service die tot voor kort geboden werd. Begonnen in crisistijd, opgevallen door passie, eerlijkheid en kwaliteit zien ze hun bedrijf groeien en bloeien. ‘We hebben in februari van dit jaar onze showroom geopend. Op afspraak kunnen mensen hier terecht. Daarmee bieden we weer een extra stuk service. Nog steeds komen we bij de klant thuis. Aan de hand van het door hun geschetste probleem gaan we aan de slag. Er is altijd een oplossing. Als reparatie en renovatie echt geen optie meer is, dan kunnen we heel goed adviseren over een nieuwe keuken en zijn mensen meer dan welkom in onze showroom.’

Luisteren naar de wensen van de klant en daar ook naar handelen. Meedenken, zo eerlijk mogelijk adviseren, normaal doen. Kernwoorden als het gaat om Totaal Woonadvies. ‘Een klant moet niets, maar mag alles. Als blijkt dat iets toch niet op een bepaalde manier gerepareerd kan worden, zoeken we naar een andere oplossing. Bij ons geen koehandel. Maken we een offerte voor een renovatie of nieuwe keuken, dan wordt de klant later niet verrast. Duur? Welnee. Voor duizend euro ziet uw keuken er als nieuw uit. Mensen hebben daar vaak helemaal geen notie van’, vertellen Peet en Jeannette. Zaken doen met Totaal Woonadvies is warm zakendoen. Is zaken doen met normale mensen, zonder opsmuk en zonder maatpak. Het is zakendoen met ervaren mensen die echt alles van keukens weten. Die zichzelf regelmatig een spiegel voor durven laten houden en die behalve werkervaring ook een dosis levenservaring meebrengen. Peet en Jeannette staan voor passie, kennis en enthousiasme. Dat zeggen ze niet zelf, dat stralen ze uit. ‘Behalve alles op het gebied van keukens, hebben we dus ook de beschikking over een moderne en milieuvriendelijke spuiterij, zeker ook voor meubels. We zijn duurzaam, stoken met de pelletkachel en hebben ledverlichting. Mensen kunnen met elke vraag of elk probleem terecht. We maken een afspraak bij ze thuis of ze komen hier gewoon in onze nieuwe showroom. Het is maar net wat de klant wil. Weet je, het klinkt wat afgezaagd, maar hier is de klant nog Koning en wordt nog écht naar de klant geluisterd.’

