Transformatorhuis Nieuw-Roden toch gedeeltelijk omheind

NIEUW-RODEN – Nieuw-Roden kan opgelucht ademhalen. Het transformatorhuis aan de Esweg wordt tóch gedeeltelijk omheind. Dat zijn de gemeente, Dorpsbelangen, omwonenden en Enexis gisteren overeengekomen in een gesprek over het toekomstige transformatorhuis in het dorp. Al jarenlang probeert Dorpsbelangen een gesloten transformatorhuis voor elkaar te krijgen, maar tot dusver waren alle pogingen tevergeefs. De club maakt zich grote zorgen over de veiligheid van de inwoners wanneer er een open transformatorhuis gebouwd gaat worden dat middenin het dorp staat, grenzend pal aan een woonwijk nota bene. Voorzitter Piet Luursema toog zelfs naar de Raad van gisteren kwamen de partijen toch nog tot een oplossing, vertelt wethouder Henk Kosters in de gemeenteraad. “Het gesprek was positief. Iedereen deed wat water bij de wijn. De muur om de transformator wordt verlengd en er komt beplanting. Een oplossing waar iedereen zich in kon vinden.”

Hier lees je meer over het transformatorhuis in Nieuw-Roden