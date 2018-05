Transparantie en een eerlijk verhaal, dát is Compuservice4You!

RODEN – Al tien jaar een geliefd adresje voor mensen die iets nodig hebben op computergebied of snel en goed geholpen willen worden wanneer er problemen zijn met pc, laptop of printer. Compuservice4You levert zowel alle hardware als software én helpt je bij netwerk- of verbindingsproblemen. En is je laptop of printer stuk, breng je hem gewoon naar de zaak aan het Julianaplein en het wordt binnen no time voor je gefikst. Om het tienjarig jubileum van Compuservice4You te vieren, trakteren ondernemers Diane Bronsema en Werner Nanninga 10 dagen lang op 10 procent korting.

Het prettige van Compuservice4You is dat ze maatwerk leveren. Bekijken eerst zorgvuldig wat de klant nodig heeft in plaats van klakkeloos een duur apparaat te verkopen. “We spelen in op de behoefte van de klant. Geen ingewikkelde apparaten als iemand een computer alleen wil gebruiken om te internetten en te mailen, zwaardere apertuur voor zware programma’s”, vertelt Diane. “We houden van een eerlijk verhaal, zijn transparant over de mogelijkheden. Is een nieuwe laptop nodig of kan hij nog gerepareerd worden?” Compservic4You is er voor particulieren en MKB’ers. Ze kunnen alles leveren: van computer en tablet tot inkt, randapparatuur en software. “En tegelijk hebben we een helpdeskfunctie. Lossen alle mogelijke problemen op. Ook op locatie als de situatie daar om vraagt. Het gebeurt regelmatig dat een ondernemer kampt met netwerkproblemen en daardoor niet kan printen of online bestellen. Dat is vervelend, want dan ligt z’n bedrijf plat. Dat soort problemen hebben voorrang bij ons.” Tot slot nog even een tip: wie een computer, tablet of laptop nodig heeft is tijdelijk extra voordelig uit bij Compuservice4You. Vanaf 23 mei geeft de computerwinkel 10 dagen lang 10 procent korting op alle artikelen!

Compuservice4You, Julianaplein 12 Roden. Telefoon: (050) 8504499 of (06) 463 432 55 Web: www. compuservice4you.nl.