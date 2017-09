Treftuin Roden in publieke belangstelling

RODEN – Zaterdag 9 september konden belangstellenden niet alleen genieten van de mooiste monumenten tijdens de Open Monumentendag. Ook kon men terecht bij een aantal prachtige tuinen in het kader van de Open Tuinencarrousel. Groei & Bloei, afdeling Roden liet afgelopen een zevental tuinen zien, waaronder de Treftuin achter de monumentale Scheepstraschool in hartje Roden. Daar vond men onder meer een terras, moestuin, borders met stinzenplanten, fruitbomen, een openluchtschaakspel, verhoogde bloembakken en een bloemenweide. Het tuinontwerp is destijds gemaakt door Meike Heerkens-van Zon uit Norg. Treftuin Roden is nog volop in ontwikkeling. Welzijn in Noordenveld en zorgorganisatie Promens Care werken samen in dit project. Hierbij zijn inwoners en vrijwilligers betrokken, evenals mee-werkers van Promens Care en leerlingen van praktijkschool De Esborg. Vanwege de Open Monumentendag was ook het prachtige schoolgebouw te bezichtigen.