NUIS – Het jaarlijkse trekharmonicafestival in Nuis bracht afgelopen weekend weer veel gezelligheid. De sfeervolle muziek die van ver te horen was, bracht de bezoekers in een goed humeur. Bij Dorpshuis de Vrijborg bleef het lang gezellig en ook bij de Nederlands Hervormde Kerk en Museum ’t Rieuw, werd er genoten. Ondertussen brachten ponyhuifkarren bezoekers van de ene naar de andere locatie. Het festival werd feestelijk afgesloten met Tirol Sound. Al met al weer een gezellige dag in Nuis!