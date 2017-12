Trijn Riks zwaait af

NOORDENVELD – ‘Vrijwilligerswerk is goed voor iedereen.’ Dat zou zomaar eens een stelling van Trijn Riks kunnen zijn. Als voorzitter van het Steunpunt Vrijwilligerswerk Noordenveld nam zij afgelopen donderdag afscheid van haar vrijwillige werkzaamheden op dit gebied.

‘Een afscheid zoals ik mij dat had voorgesteld. Een fijne samenwerking met betrokkenen en dat zo’n 14 jaar lang. We hebben met elkaar veel bereikt en waardevolle contacten met anderen opgezet zoals met de SMA raad en de gemeente. De inspirerende persoonlijke contacten ervaar ik als waardevol,’ liet Trijn Riks weten.

Trijn Riks is een goed ambassadeur geweest om het vrijwilligerswerk in de gemeente te promoten. ‘Vrijwilligerswerk is werk dat je onbetaald doet. Dat kun je doen om zelf iets te leren van de klus die je doet of je doet het om bijvoorbeeld een ander te helpen. Zo kun je een evenement in de buurt opzetten of maaltijden bezorgen bij ouderen thuis. Wel vind ik het redelijk dat je onkosten vergoed krijgt, al kan dat niet altijd in elke situatie.’

Tijdens haar arbeidsverleden kwam zij ook vaak in aanraking met vrijwilligerswerk. Dit bijvoorbeeld bij het werkproject De Cirkel in Roden. ‘Een fantastisch initiatief om meisjes die tussen wal en schip raakten weer op weg te helpen,’ laat zij weten. Ook bij indiensttreding bij de gemeentelijke sociale dienst waren er als trajectbegeleider veel lijntjes te vinden richting vrijwilligerswerk. Het was dan ook geen ingewikkelde keuze om aansluiting te zoeken bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk in de gemeente. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Noordenveld valt onder de werkzaamheden van Welzijn in Noordenveld. ‘Nieuwe dingen opzetten, op de markt staan met flyers, NL Doet, de Vrijwilligers Vacature Bank, PR, MAS, Ja-Cultuur, de werkgroep Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en het mee opzetten van de Noordenveldse Uitdaging, iets wat nu 3 jaar lang geslaagde matches oplevert. Het zijn onderwerpen waar ik graag mee bezig ben geweest. Allemaal initiatieven om mensen in beweging te krijgen voor de samenleving en in de maatschappij. Het is mooi om te zien dat vrijwilligerswerk ook hier in Noordenveld steeds beter wordt gewaardeerd. Van de gemeente en WiN krijgen wij de mogelijkheid om eens per twee jaar een groot feest te organiseren. Dat doen we met veel plezier.’