‘Trolls’ centraal tijdens spelavond op Het Valkhof

RODEN – Het is vaste prik op basisschool Het Valkhof in Roden. Om het budget van de bouwgroep van de Rodermarktwagen wat te vergroten, wordt er elk jaar en spelavond gehouden. De opbrengst van die avond gaat naar de noeste bouwers, zodat zij een zo mooi en origineel mogelijke wagen kunnen bouwen. Woensdag was het weer zover. De spelavond stond dit keer in het teken van ‘Trolls’. Kinderen vermaakten zich net als altijd opperbest met activiteiten als blikgooien, spijkerpoepen, ballonlopen, knutselen en grabbelen. Hilarisch was nu ook weer het Rad van Fortuin, terwijl er ook een kledingmarktje en een springkussen was. Of er ook eten was? En of! De aanwezigen konden zich voor een prikkie tegoed doen aan Chinees, een broodje bal, broodje knak, ijs, popcorn en snoep. De avond kon, nog voor het geld geteld was, als zeer geslaagd beschouwd worden.