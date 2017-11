In beeld

NORG – Zondag 19 november, aanvang 11:15, speelt het trio TSIGANI in de Brinkhof te Norg. Het trio bestaat uit Marita Rust, Don Hofstee en Pascal Binneweg. Het programma is een mix van Flamenco, Latin en jazz met zigeuner invloeden op gitaar, viool en zang. Afwisselend wordt er gespeeld op de Spaanse gitaar, de viool of de jazzgitaar. Een zeer breed scala aan stijlen en klanken wordt op speelse wijze ten gehore gebracht. Marita Rust kreeg haar muzikale opleiding bij zangpedagoge Gabriëlle Boré en speelde in een groot aantal Groningse bands en gezelschappen. Pascal Binneweg speelt al vele jaren bij diverse dansscholen flamencogitaar en werkt als gitarist voor o.a. Los Hermanos, Tinto Sol en de Denise Rivera Band. Daarnaast is hij muziekdocent op het Zernike College. Don Hofstee is sinds jaar en dag actief in vele zigeuner- en jazz ensembles als: Het Vestibule Ensemble, Mirasol, Romanesca, Zazouswing. Hij is tevens gitaar-, vioolbouwer en reparateur. Toegangskaarten voor het koffieconcert zijn in voorverkoop te verkrijgen bij de Wereldwinkels in Leek en Norg en Boekhandel Daan Nijman te Roden of via tickets.daannijman.nl. Zie ook www.cultureleraadnorg.nl.