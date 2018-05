Tussen de 12 en 17 jaar? Kom naar Beloud!

NORG – Nog enkele nachtjes slapen en dan is het zover. Op zaterdagavond 9 juni is er voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar een groots opgezet evenement in De Brinkhof in Norg. DJ’s bekend van SLAM! en uit de regio zullen dan hun draaitafels in het partycentrum neerzetten en dat betekent een waar dansfeest voor de jeugd.

Yoran, Sybren en Max zitten op het Dr. Nassaucollege en wonen in Norg en omstreken. Samen met Femma Bezu van Welzijn in Noordenveld en Jan Henk Kruize van De Brinkhof zijn alle seinen op groen gezet. Programma en locatie zijn ingericht. Nu is het de tijd dat de jeugd zich ook laat zien. ‘Want we willen graag iets te doen hebben in Norg waar onze leeftijdsgroep ook wat plezier aan kan beleven,’ vinden de drie leerlingen van de school. ‘En eigenlijk is dit ook een oproep aan allen die ook vinden dat het hoog tijd werd dat er weer eens iets voor ons werd georganiseerd. Die handschoen hebben wij samen met het welzijnswerk opgepakt en er is nu een leuk programma onder de naam Beloud! We hopen echt dat er veel jongeren zijn die gehoor geven aan dit leuke evenement. DJ Chris de Luxe komt en die is regelmatig te horen bij SLAM! Ook DJ Nieck is vastgelegd,’ laten zij weten.

Tickets voor Beloud! zijn te bestellen voor 8 euro via de website www.hetleuksteideevannorg.nl of aan de zaal voor 2 euro duurder. ‘Niet alleen wordt het een leuk feest, we hebben ook gedacht aan een veilig feest. We hebben goede afspraken gemaakt rondom beveiliging, er wordt uiteraard geen alcohol geschonken en op deze wijze zullen we de jeugd van 12 tot en met 17 jaar een leuke avond bezorgen. Wie wil komen is welkom, wij hebben er zin in.’ Ook te volgen op Instagram en met enig geluk win je vrijkaarten.

Op de foto: Yoran, Jan Henk, Max, Sybren en Femma.