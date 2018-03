NOORDENVELD – D66 is aan de verliezende hand in Noordenveld. Met 280 stemmen in totaal staan zij op de laatste plaats.

Ondertussen staat Gemeentebelangen op eenzame hoogte. Met 2262 stemmen hebben zij meer dan één derde van het totaal aantal stemmen tot nu toe. Hier de tussenstand:

Gemeentebelangen 2262 stemmen Lijst Groen Noordenveld 822 stemmen PvdA 718 stemmen GroenLinks 589 stemmen VVD 583 stemmen CDA 505 stemmen ChristenUnie 388 stemmen D66 280 stemmen