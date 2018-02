TV Peize draait als een tierelier

PEIZE – Op 7 februari vond de jaarlijkse ALV plaats bij TV Peize. Het bestuur presenteerde uitstekende resultaten van het afgelopen seizoen en de plannen voor de toekomst. De ingezette veranderingen van de afgelopen jaren hebben haar vruchten afgeworpen. Zo zijn er investeringen gedaan, ligt er een meerjaren onderhoudsplan en financieel is het seizoen afgesloten met een mooie plus. Het aantal leden zit in de lift, er zijn meer competitieteams dan ooit tevoren en de jeugdcommissie verricht uitstekend werk aan de hand van een goed doordacht plan. Dat het tenniscomplex als een van de best onderhouden complex van het noorden hoort is een compliment voor de Technische Commissie en groundsman Jaap Koster. Vorig jaar is de overstap gemaakt naar Tennisschool Noordenveld (TSN). Ook dat is een goede keuze geweest. TSN zorgt voor nieuwe impulsen en dient als ‘smeerolie’ voor de club.

Tijdens de ALV zijn er een aantal bestuursmutaties doorgevoerd. Voorzitter Peter Hol heeft na 3 jaar het stokje overgedragen aan Goeran de Pater, die ook al voorzitter was van 2011 tot 2014. Daarnaast wordt Jaap Mulder opgevolgd door Pieter Biezenaar. Tot slot wordt Matty Mulder na 13 jaar (!) de ledenadministratie te hebben gedaan opgevolgd door Bas Dam. Daarnaast was Matty de afgelopen 3 jaar ook secretaris, die rol wordt overgenomen door Roland Boekholt, een nieuw gezicht binnen de Tennisvereniging.

Het nieuwe bestuur heeft een aantal speerpunten voor de komende jaren. Zo wordt onderzocht of er kan worden overgestapt op led-verlichting, wordt de inrichting van het clubhuis aangepakt en wordt er extra aandacht gegeven aan het vergroten van de binding van de leden. Daarnaast streeft de jeugdcommissie ernaar om door te groeien van 80 naar 100 jeugdleden.

Voor informatie en vragen: secretaris@tvpeize.nl