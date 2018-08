Tweede editie Rockin’ Roon belooft vette American party

Zondag gaat het los op de Vrijetijdsboulevard

RODEN – Jan Willems glundert. De voorbereidingen voor het tweede Rockin’ Roon-festival zijn in volle gang en het verloopt allemaal op rolletjes, weet de medeorganisator van het rockfestijn te vertellen. De organisatie hoopte vorige jaar op een onvergetelijk debuut en dat werd het. Dus komt er een tweede editie. En die staat aanstaande zondag al voor de deur: rockabilly op de voltallige P van de Vrijetijdsboulevard.

Uniek, vindt Jan Willems het dat Rockin’ Roon zoveel Rockabillyfiguren naar Roden heeft getrokken tijdens het debuut vorig jaar. “En dat terwijl we nergens terug te vinden waren in het lijstje van meetings. We hebben alle bezoekers via de Krant en Facebook weten te bereiken. En er stonden toch zo’n 200 Amerikaanse wagens. Dat overtrof al onze verwachtingen. Nu zijn we wél opgenomen. Door de zogenaamde V8-meeting, een speciale lijst voor Rockabilly-evenementen. Daar zijn we trots op. Al is groei geen doel. Sfeer des te meer. We willen een gezellig, sfeervol en goed georganiseerd evenement. Volksvermaken is –net als vorig jaar- onze partner. We zijn vorig jaar met Alida’s Smulpaleis hoofdsponsor geworden van Volksvermaken. We willen méér samen organiseren. In september het Rockin’ Roon-festival, misschien in de toekomst ook een evenement in het voorjaar op de Vrijetijdsboulevard. Volksvermaken is een belangrijke partner. Ze nemen een hoop uit handen. Ze regelen de infrastructuur, helpen bij vergunningen, het draaiboek en een calamiteitenplan. Ook regelen ze de toiletvoorzieningen en de verkeersregelaars. Dit jaar gebruiken we de hele parkeerplaats voor de tweede editie van Rockin’ Roon. Vorig jaar was het deels op de parkeerplaats en deels op het braakliggende terrein aan de overkant van de straat. Dat vonden we achteraf toch niet veilig genoeg. Bovendien leent de parkeerplaats zich er goed voor. Het is overzichtelijk en gemakkelijk schoon te maken. Bovendien blijft er genoeg parkeerruimte over aan de overkant van de straat.”

Vanaf 11:30 uur zal het parkeerterrein voor de Vrijbuiter open zijn. Dan kunnen de oldtimers alvast een plaatsje innemen. Iedereen die een Amerikaanse slee van 25 jaar en ouder bezit mag z’n wagen op de parkeerplaats showen, weet Jan. Aanmelden hoeft niet, en je portemonnee trekken ook niet. Deelname of een bezoekje kost namelijk helemaal niets. Vanaf 13:00 uur barst het feest los. Dan is er muziek van The Black Ravens, Mischief en The Tumblin’ Go Go’s. Dit alles wordt aangevuld met een mooie markt, gebaseerd op het thema. En natuurlijk de authentieke hamburgers van Alida’s Smulpaleis en een goed glas bier.

De organisatoren Jan Willems, Matheus Zeller en Bart de Vries rekenen op een enorme opkomst en beloven een nóg betere editie. Dus alle liefhebbers van onvervalste rock ’n roll: even noteren dus: zondag 2 september van 13:00 tot 18:00 partytime!