Tweede fantasyroman uit de pen van Henk van Kalken

Gewone mensen in de meest onwerkelijke situaties

RODERWOLDE – Schrijver Henk van Kalken is op dreef. Terwijl hij net met ‘Laudanum’ zijn eerste fantasyroman had afgerond, stond zijn tweede alweer in de steigers. Met Parallellum vertelt Henk wederom op zijn eigen, fantasierijke en voornamelijk intrigerende manier een spannend verhaal. Het betreft alweer het vierde boek dat Henk aan zijn palmares kan toevoegen.

Het nieuwste boek speelt zich af rond vier hoofdpersonen. Er is de sportschoolhouder Mees, zijn vriendin Lotta, de drugsverslaafde Peter en wijsgeer Theo. ‘De basis van mijn fantasieën, zijn gewone mensen’, vertelt Henk. ‘Mensen met gewone levens, gewone problemen en gewone liefdes. En dan opeens gebeurt er iets vreemds, iets onwerkelijks.’ Dat is – in een notendop uiteraard – het recept van de fantasyroman van de Rowolmer schrijver. In vergelijk met Laudanum, is de tweede fantasy van Henk veel explicieter. ‘Waar Laudanum wat meer ingetogen was, springt dit er meer uit’, meent Henk.

Het boek is voor een deels autobiografisch, vertelt de schrijver. ‘Dat kan ook niet anders. Wanneer je schrijft, leg je een deel van jezelf in het werk.’ Neem nu Theo, de wijsgeer in het verhaal die de andere hoofdpersonages van adviezen voorziet. ‘Theo is in werkelijkheid een goede vriend van mij. De manier waarop Theo praat in het boek, is de manier waarop “de echte” Theo praat’, zegt Henk. Sterker nog, als een hommage aan zijn goede vriend heeft Henk zijn hoofd laten afbeelden op de kaft van het boek. ‘Ik heb hem hier uiteraard toestemming voor gevraagd en hij vond het geen enkel probleem.’

Het auteur zijn gaat Henk goed af. Sinds hij in Roderwolde kwam wonen – zo’n zes jaar geleden – volgen de boeken elkaar in rap tempo op. Of dat komt omdat hij in het oude huis van Peter van der Velde woont, laat hij in het midden. ‘Misschien dat zijn ziel hier nog rondwaart en ik daardoor meer inspiratie heb’, grapt Henk. ‘Het mooie van auteur zijn is dat je een eigen waarheid kunt scheppen. Boeken over avonturen in een vreemde wereld, met vreemde mensen. Dat vind ik mooi.’

Net als in zijn eerste roman, speelt spiritualiteit een grote rol in ‘Parallellum’. Daarnaast is het voornamelijk een heel spannend boek, met een verwijzing naar het Boeddhisme. Iets waar Henk zelf ook in thuis is, getuige de columns die hij af en toe schrijft voor het Boeddhistisch Dagblad. Desondanks hoef je geen Boeddhist te zijn om het plot te snappen. ‘Absoluut niet. Wellicht leer je iets over het Boeddhisme, maar je hoeft er zeker niet in thuis te zijn om het verhaal te begrijpen’, meent Henk.

In het boek gaat sportschooleigenaar Mees, samen met Lotta, op zoek naar neef Peter. Die laatste heeft op een familiereünie een andere neef vermoord. Gesteund door de wijze lessen van Theo, zoeken zij Peter en daarmee een antwoord naar het waarom van zijn daad. Als ze ondertussen Androgyn, een half verlicht, bovenaards wezen ontmoeten, gaat er een wereld voor ze open.

Het is in het kort het plot van de tweede roman van Henk, die nog lang niet is uitgeschreven. Een vervolg op Parallellum is nu al in de maak. ‘Ik wil ook heel graag eens een biografie schrijven’, voegt Henk daaraan toe. Over wie, dat weet hij nog niet. ‘Het liefst over iemand die in de jeugdzorg zat. Iemand die het vroeger moeilijk had en wil vertellen wat dat met hem deed.’ Een autobiografie over zijn eigen jeugd, heeft Henk al geschreven. ‘De steenrode jas’, vertelt het verhaal van zijn jeugd in de jeugdzorg en hoe hij hier mee omging. Misschien nog een autobiografie over de verdere verloop van zijn leven, waarin hij veel meemaakte? ‘Nee’, zegt Henk resoluut. ‘Het is lastig om de waarheid daarin te schrijven, aangezien het je eigen waarheid is. Je zult mensen noemen en wellicht pijn doen. Dat wil ik niet. Daarbij komt dat je eigen waarheid soms recht tegenover die van de ander staat. De waarheid verdampt in tijd en ruimte, dus is het moeilijk om een volledig objectief verhaal te schrijven.’

Zij nieuwe boek is in ieder geval al beschikbaar, en is te koop bij Uitgeverij Eigenzinnig, boekhandel Daan Nijman en bij Henk zelf (henkvkalken@gmail.com). De kaft van Parallellum is ontworpen door Ernst Jan Smits, een kunstenaar uit Rotterdam die eveneens de kaft van Laudanum ontwierp.