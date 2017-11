Tweede Majstro groot succes

RODEN – Tanja Hommes mag zich dé Majstro van Muziekvereniging Noordenveld noemen. Afgelopen zaterdagavond streed zij tegen haar collega-dirigenten Evelien Smid, Sieny Mulder en Judith van der Heide, die ook alles in de strijd gooiden om het orkest de sterren van de hemel te laten spelen. Nog niet eerder had de jury het zo moeilijk; het niveau van de kandidaten lag ongelofelijk dicht bij elkaar, luidde het commentaar. De uitbundige ‘Karin Bloemenjurk’ van Tanja gaf de doorslag. Én het feit dat ze volgens de jury het orkest nog kon leiden met haar wiegende heupen.

Voor een volle zaal beet dirigent Evelien het spits af met ‘Pour un flirt’. Echtgenoot Klaas smid die ook in het publiek zat, bewonderde het perfecte ritme van zijn vrouw. Na Evelien was het de beurt aan Oranjekoningin Sieny Mulder die ‘Grazy Little thing called love’ wel tig keer thuis voor de spiegel had geoefend. Het kunstje ging haar prima af. Na de pauze mocht gastdirigent Judith van der Heide met het stokje zwaaien. In rap tempo speelden de trompetten en trommels ‘Lay all your love on me’. Tanja Hommes sloot af met ‘Hey soul sister’. Het podium beklimmen was al een kunst op zich met een jurk ter grootte van het volledige plateau van de dirigent. Het dirigeren ging ook haar prima af. En dat moet een goed gevoel zijn voor meester Henk Boer, die voor de gelegenheid gekleed was in driedelig zwart. Mocht hij onverwacht uitvallen of ook eens op vakantie willen beschikt –ie in ieder geval over een representatieve reservelijst. Tanja won. Als beloning ze mag op 1e kerstdag een heus kerstconcert van MV Noordenveld dirigeren.