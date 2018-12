Tweevoudig Drenthe 200-winnaar kijkt uit naar vierde editie

‘Als ik het koud krijg, trap ik gewoon harder’

RODEN – Aanstaande vrijdag vindt de vierde editie van de Drenthe 200 plaats. Het wielerevenement is inmiddels niet meer weg te denken uit het noorden en trekt ieder jaar deelnemers vanuit het hele land. Wat te denken van Bas Peters (42) uit het Limburgse Heythuysen. De afgelopen twee jaar nam hij deel aan de wedstrijd en niet zonder succes. Dit jaar gaat hij namelijk voor zijn derde overwinning op rij. De Krant sprak met de winnaar van de vorige twee edities van de Drenthe 200.

Binnen het mountainbiken is Peters een grote naam. Waar hij eerder vooral crosscountry wedstrijden verreed, heeft hij zich de laatste jaren meer op de marathons gefocust. ‘Meestal zijn dat wedstrijden met een afstand tussen de tachtig en honderdtwintig kilometer’, vertelt hij. ‘De Drenthe 200 is een uitzondering. Twee jaar geleden deed ik voor het eerst mee. Ik ging er onbevangen in.’

En niet zonder succes, zo bleek. Peters werd eerste en won dus bij zijn debuut. ‘Ik kwam sterk voor de dag. Tweehonderd kilometer op de mountainbike had ik nog nooit gedaan. Zelfs op de racefiets deed ik dat nog niet. Dus het was aftasten. Maar ik voelde me sterk en bleek uiteindelijk ook de snelste van de dag’, zegt Peters.

Vorig jaar won Peters eveneens. Toen onder barre omstandigheden. ‘Vorig jaar was het heel extreem. Té extreem, denk ik. Maar blijkbaar kon ik daar redelijk goed mee omgaan. Ik moet ook zeggen dat de wedstrijdrijders pas de laatste vijftig kilometer last hadden van het slechte weer. Bij de overige renners zal dat veel langer het geval zijn geweest.’ Een belangrijk punt is de kledij, zo onderstreept ook Peters. ‘Maar ook daarin heb ik niet veel speciaals gedaan, ten opzichte van de rest. Als ik het koud krijg, dan trap ik gewoon harder. Dat deed ik vorig jaar ook’, lacht Peters.

Uiteraard zit Peters geregeld op de fiets, maar écht trainen voor de Drenthe 200 is volgens hem lastig. ‘Er zijn weinig deelnemers die in deze tijd van het jaar even een training van tweehonderd kilometer op de mountainbike kunnen afleggen. Ik houd het dus zelf bij mijn basistraining. Een brede basis en een goede instelling is het belangrijkst’, meent hij.

Peters hoopt in ieder geval op betere omstandigheden dan vorig jaar. ‘De editie van 2017 blijft je altijd bij, maar het liefst zie ik een wat beter parcours’, zegt hij. Of hij voor de derde keer op rij kan winnen, durft hij niet te zeggen. ‘Natuurlijk ga ik ervoor. Maar ik weet ook dat de concurrentie vrij groot is. We gaan het zien. Ik heb er in ieder geval zin in.’

De Drenthe 200 start aanstaande vrijdag om 6:00 uur ’s ochtends in hartje Roden. Kijk voor het parcours en aanvullende informatie, op www.drenthe200.nl.