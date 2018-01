Uitdaging nu ook in het Westerkwartier!

LEEK – Met het ondertekenen van de oprichtingsakte bij Huizinga De Vries Notarissen werd in de vroege ochtend van 10 januari de Westerkwartierse Uitdaging opgericht. De stichting heeft als doel om met Maatschappelijk Betrokken Ondernemen verbindingen te maken tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om allerlei initiatieven te ondersteunen die de leefbaarheid ondersteunen. De Westerkwartierse Uitdaging wordt als het ware een bemiddelingsbureau in vraag en aanbod van materialen, middelen, expertise en menskracht. Manager Tanja Haseloop: “er gebeurt natuurlijk al heel veel op dit gebied en alles wat goed gaat moeten we vooral niet willen veranderen. Maar het kan nog beter. Zeker nu we straks één gemeente zijn moeten we elkaar weten te vinden. De Uitdaging is een heel mooi middel om al die verschillende ondernemers, verenigingen, stichtingen, het onderwijs en andere organisaties met elkaar te verbinden en zo nog meer mogelijk te maken.” Haseloop is sinds 3 jaar manager van de Noordenveldse Uitdaging en heeft hier de nodige ervaring kunnen opdoen. “De praktijk heeft al geleerd dat geringe investeringen in anderen, in tijd, expertise en spullen het veelvoud opbrengt in vele opzichten. Een win-win-situatie”.

De nieuwe bestuursleden van de stichting zijn gepokt en gemazeld in de regio. Directeur bedrijven van de Rabobank Carlo Ezinga en de directeur van Novatec Henk Hofman vormen samen met voorzitter Klaas Lindeboom, directeur van het Hoge Heem in Grootegast het bestuur. Lindeboom: “Soms zijn problemen voor organisaties met veel vrijwilligers heel makkelijk op te lossen door een bedrijf. Maatschappelijk Betrokken Ondernemen is heel concreet iets mogelijk te maken dat de omgeving een beetje mooier maakt. Zoals Notaris Gijs de Vries voor ons de stichting heeft opgericht. Als ondernemers dragen we graag ons steentje bij in onze omgeving en de Westerkwartierse Uitdaging maakt dat zichtbaar”.