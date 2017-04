Uitgebreid programma EiEi Westerkwartier op CazemierBoerderij

TOLBERT – Ook op de CazemierBoerderij in Tolbert valt van alles te beleven tijdens de officiële aftrap van het toeristenseizoen. Activiteiten in het kader van EiEi, georganiseerd door Volksvermaken Tolbert. Hier volgt het volledige programma:

Tussen 10.45 en 11.00 opent Menno Smidts van expositie ‘Van hoefijzer tot ABS’ de Ei, Ei- activiteiten op de CazemierBoerderij. Daarna wordt het programma vervolgd met: 11.00 – 12.00 Walk met de dog. Rondwandeling met baas en hond vanaf de CazemierBoerderij in buitengebied Tolbert met ca. halverwege mogelijke inspectie van uw viervoeter. 11.00 – 14.00 Draaiorgels ‘De Duif’ (Oudste draaiorgel van Nederland), een draaiorgel uit Tolbert en een klein draaiorgel brengen muzikale sfeer. Kinderen mogen proberen om op het kleinste orgel de mooiste muziek te ‘draaien’. Prijsjes voor de mooist gedraaide klanken. 11.00 – 17.00 Museum en expositie ‘Van hoefijzer tot ABS’ zijn geopend, de toegang is gratis. 11.00 – 15.00 Neuten schaiten onder deskundige leiding van Chris Veeze voor iedereen die hieraan mee wil doen. 11.30 – 16.00 Leuke puzzelopdrachten voor kinderen en hun ouders rond en in de boerderij.

Van 11.15 – 15.00 kun je deelnemen aan een cursus mollenvangen door Hotze Bonnema. Hiervoor moet je je wel van tevoren opgeven per mail. Van te voren opgave per mail. info@dorpshuistolbert.nl. Graag tijd en aantal personen vermelden. Aanvangstijden: 11.15, 12.30, 13.30 en 14.30 uur. Maximaal aantal deelnemers per groep: 20. Spontaan meedoen kan ook. 13.30 – 17.00 Activiteiten Volksvermaken Tolbert; Eierzoeken, eiergooien, eierlopen, enz. Inschrijven v.a. 13.30 uur. Programma: Zie: www.volksvermakentolbert.nl 15.00 – 15.30 Optreden Shantykoor Tolbert 10.30 – 17.30 Een koppel schapen en lammeren is voor de kinderen aanwezig. 10.30 – 18.00 Voor uw natje en droogje zal het in de CazemierBoerderij gevestigde dorpshuis U op uitstekende wijze voorzien.

Bereikbaarheid CazemierBoerderij: per auto: Parkeren bij de Postwagen te Tolbert. Vervolgens bordjes volgen naar CazemierBoerderij. Per fiets of lopend: Rechtstreeks via oprijlaan naar CazemierBoerderij. Zie voor nadere informatie ook de websites: www.eieiwesterkwartier.nl , www.cazemierboerderij.nl en www.volksvermakentolbert.nl