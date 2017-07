Uitgelicht: FennyZ Borduurstudio

Fenny borduurt alles. Van één polo tot een serie jassen. En áltijd betaalbaar

FOXWOLDE – Wat is er leuker dan een rompertje met een persoonlijk tekstje erop bij de geboorte van een kleine spruit? Of een jack met het logo van je bedrijf? Of leuke hoodies met de naam van jouw studentenvereniging? Je kunt het zo gek niet bedenken of Fenny Zingstra borduurt het voor je. Vanaf één enkel stuk tot grote series. En het leuke is, dat het ontwerp gratis is. En de borduurkaart ook. “Zo blijft het lekker betaalbaar voor iedereen. Ook wanneer je één polootje laat borduren.”

Op haar computer tekent ze ieder denkbaar ontwerp dat ze vervolgens doorstuurt naar een borduurmachine. “Aan de hand van een idee maak ik een ontwerp dat ik vervolgens digitaliseer. Daarna kan het op ieder denkbaar voorwerp van textiel geborduurd worden. Op kleding, maar ook mutsen, handdoeken, tassen of vlaggen. Zelfs op pluche knuffels. Het voordeel van borduren is dat het mooi en kleurecht blijft. Ook na talloze wasbeurten.” Hoe leuk is het, dat je iemand verrast met een persoonlijk aandenken? Een blijvende herinnering bezorgt? Bij een geboorte, vrijgezellenparty, trouwdag of huwelijk bijvoorbeeld. Of wanneer je een goede vriend of vriendin eens een goeie poets wil bakken kan een origineel truitje die hij of zij voor de gelegenheid verplicht is te dragen een leuke grap zijn toch? Ook een trouwe doelgroep van Fenny: vrachtwagenchauffeurs. En chauffeuses. Want voor de ladytruckers ontwerpt en borduurt Fenny vesten, tassen, mutsen met bijpassend Arafat-shawltje. ‘All girls wants to be princesses, I wanna be a trucker’, staat erop. “Vrachtwagenchauffeurs leven in hun cabine. Die moet een beetje homy gemaakt worden. Ik borduur cabinevlaggetjes voor ze maar ook vesten of jacks met de vlaggen van de landen waarop ze rijden. Dat is hun trots, hun identiteit. Mensen kunnen kleding of iets van textiel bij mij bestellen of zelf aanleveren. Het voordeel is dat ik mijn bedrijf aan huis heb. Zit niet met overheadkosten. En het ontwerp en de borduurkaartzijn altijd gratis. Bewust. Het moet betaalbaar blijven. En voor mij is het hobby. Ik doe het graag.” FennyZ Borduurstudio is er ook voor bedrukken, wat bijvoorbeeld heel geschikt is voor t-shirts. En relatiegeschenken levert en bedrukt ze ook. Die hoeven overigens niet per se van textiel te zijn. Mokken bedrukt ze ook. Nieuwsgierig naar de diensten van Fenny Zingstra? Even een belletje naar 06-40890098 of kijk op de facebookpagina en de website voor de mogelijkheden: www.facebook.com/fennyzborduuratelier www.fennyzborduurstudio.nl