Uitgelicht: Fysiotherapie Harry Brouwer

‘Fantastisch om mensen van langdurige klachten af te helpen’

RODEN – Harry Brouwer heeft, zo zegt hij zelf, een fantastisch beroep. ‘Als fysiotherapeut is het telkens weer geweldig om mensen van hun klachten af te helpen. Helemaal als het langdurige klachten betreft’, zegt Brouwer die met zijn praktijk gevestigd is in Palestra in Roden. Daarnaast is de veelzijdige Roner al meer dan een kwart eeuw actief als fysiotherapeut in een verpleeghuis. Brouwer bedient in zijn praktijk in Roden alle doelgroepen. Of Brouwer onderscheidend is ten opzichte van andere praktijken? Dat kun je wel zeggen. Zo werkt hij volgens het Mulligan concept. ‘Dat is in het noorden tamelijk uniek. Mulligan is een veilige en effectieve manier van mobiliseren. Het is een techniek voor het behandelen van klachten aan het bewegingsapparaat en kan toegepast worden bij alles wat met gewrichten, spieren en banden te maken heeft. Vrijwel alle mechanische klachten kunnen vanuit de pijnlijke ‘probleembeweging’ direct worden aangepakt. Ik zet het gewricht als het ware weer in de juiste positie en laat het lichaam vervolgens wennen aan die pijnloze manier van bewegen. Herhaling van die beweging is belangrijk, want met Mulligan maken we gebruik van de ‘memory-functie’ van het gewricht. Het voordeel? Het gebruik van weinig kracht en een pijnvrij verloop’, zegt Brouwer. ‘Je moet het zien als een lade van een oud kastje die moeizaam open en dicht gaat. Door die lade aan één kant bijvoorbeeld wat te tillen, wil het vaak wél. Dan zet je de lade dus weer in de goede positie, en dat doen we met Mulligan ook.’ Voor revalidatie na bijvoorbeeld een knie- of heupoperatie ben je bij Fysiotherapie Harry Brouwer ook aan het goede adres. ‘Ik heb een prachtige fitnesszaal ter beschikking waarin alle apparatuur en oefenmaterialen aanwezig zijn om iemand weer snel (sportfit) te maken. Voorts kan hij met echoscopie spieren, pezen en gewrichten onderzoeken. ‘Ik kan hiermee in het lichaam kijken om te zien of pezen geïrriteerd zijn of dat er bijvoorbeeld verkalkingen in een schouder zitten. Dat voorkomt lange wachttijden voor bijvoorbeeld een echo-onderzoek in een ziekenhuis.’ Ook voor shockwave therapie, met name geschikt voor chronische klachten, kniepeesontsteking, verkalking en ontstekingen, kan men bij Brouwer terecht, net als voor dry needling. ‘Dan pak ik met behulp van naalden spierknoopjes en spierverkrampingen aan. Ook medical taping is in opmars, en ook dat aspect van het vak beheers ik. Fysiotherapie is een dynamisch vak. Het is dus ook een kwestie van bij de tijd blijven en cursussen volgen om patiënten nog beter te kunnen behandelen, zegt Brouwer, die verder laat weten dat iedereen bij hem terecht kan. ‘Je hoeft dus geen lid van Palestra te zijn, zoals je tegenwoordig ook geen verwijzing meer nodig bent van je huisarts. Bovendien ben ik aangesloten bij alle zorgverzekeraars. Momenteel ben ik op maandag, dinsdag en donderdag in Roden aanwezig, op de maandag en donderdag ook ’s avonds. Ik denk er echter aan die tijden te verruimen.’

Fysiotherapie Harry Brouwer is gevestigd aan de Groene Zoom 3 in Roden en is telefonisch bereikbaar via 06-16218520 en 050-5011919. Zie ook www.fysioharrybrouwer.nl.