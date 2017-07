Uitgelicht: Smeding en Zn Keukens & Openhaarden

Kleinschalig, alles in overleg met de klant

LEEK – Keuken en kachelcentrum Fa. Smeding & Zn. is al meer dan 35 jaar actief als keuken en kachel- leverancier in Leek. Het kleinschalige bedrijf is vooral actief in de drie noordelijke provincies Groningen, Drenthe en Friesland.

“Het gaat om verkoop, montage, ontwerp, kortom het totale plaatje”, vertelt Klaziena Smeding, die de zaak met haar man Andre sinds 2002 runt. Het ervaren bedrijf was eerst een bouwonderneming, ontstaan in 1968. “Het bedrijf is door mijn schoonvader opgericht. Keukens en kachels zaten er toen al bij in”. Smeding en Zn is een kleinschalig bedrijf – met alles in eigen beheer- waarbij persoonlijk contact hoog in het vaandel staat. In de showroom staan diverse modellen houtkachels, pelletkachels en keukens, voor elk budget. Wat keukens betreft gaat het om gerenommeerde Duitse merken als Sachsenküchen en Eggermanküchen. Maar ook Welman. “Naast verkoop regelen we ook de vervanging van werkbladen en apparatuur. Die werkbladen zijn van diverse materialen, zoals keramiek, graniet, kunststof, maar ook ‘dekton’, een harder soort dan keramiek”. Smeding is tevens kachelcentrum. Houtkachels van merken als De Heta, Dovre, Westfine, Helex, Jacobus. En dan is er een houtkachel die brandt op pellets. Er zijn diverse onderdelen verkrijgbaar voor een houtkachel, zoals lijm, kachelpoets, glasvezel, glasvezelkoord, ruitjesreiniger, alleenrookkanalen, maar ook de Eco-vlam, die de luchtstroom reguleert. Het zorgt voor meer rendement. Binnenkort wordt er een nieuw merk houtkachel geïntroduceerd: de ‘Godin’. Dit Franse merk, dat binnenkort haar 200-jarig bestaan viert, wordt door de dealer gepromoot. “We hebben straks drie modellen in de showroom staan. Er zit nog veel handwerk in deze kachels. We hebben het onlangs in een fabriek gezien.” Of men nu het nieuwste van het nieuwste wil, of goedkoper, Smeding heeft voor elk budget een keuken of kachel. Smeding neemt altijd rustig de tijd om stap voor stap de mogelijkheden door te nemen, altijd rekening houdend met de situatie, wensen en budget. Men krijgt altijd een eerlijke prijs en advies zodat je weet waar je aan toe bent en geen verrassingen achter af krijgt. “De garantie achteraf is goed geregeld en alles wordt altijd goed opgelost”, verzekert Klaziena.

