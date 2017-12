Uitkijktoren Onlanden open voor publiek

NOORDENVELD – Vanaf donderdag 7 december is de nieuwe uitkijktoren van Natuurmonumenten in De Onlanden open voor publiek. De 25 meter hoge toren rijst op uit een van de houtwallen op het Beeld, aan de zuidkant van het gebied. De uitkijktoren heeft 3 verschillende platforms, die een spectaculair uitzicht bieden over het natuur- en waterbergingsgebied en de ‘skyline’ van Groningen. De toren is via een korte wandeling bereikbaar vanaf de parkeerplaats aan de Noorddijk in Peize.

Waterpartijen en vogels

“Het uitzicht is mooier dan ik had durven dromen.” Boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten is enthousiast over de toren. “Naar het zuiden zie je het kleinschalige landschap met houtwallen en naar het noorden overal waterpartijen en de stad. Wie wat langer kijkt ziet ganzen en andere vogels, de Exmoorpony’s, reeën en met wat geluk een vos. De toren voegt een extra beleving toe aan het gebied.” Uit een eerder gehouden enquête bleek dat de bezoekers van De Onlanden de komst van de uitkijktoren zagen zitten.

Grootste klimaatbuffer

De uitkijktoren geeft bezoekers zicht over de Onlanden. Het nieuwe natuurgebied was in 2012 klaar en is ingericht om regenwater op te vangen. Als het langdurig regent, wordt het water dat Drenthe uitstroomt vastgehouden. Door de klimaatverandering neemt de kans op extreme regenval toe. “Zo wordt voorkomen dat de stad Groningen wateroverlast krijgt. Het is de grootste klimaatbuffer van Nederland. Dat zal er vanaf de toren spectaculair uitzien.” De uitkijktoren stond tijdens de inrichting van het gebied als beleefpunt in de plannen, maar de financiering ontbrak toen.

Half januari volgt de officiële opening. “De uitkijktoren is een aanwinst voor De Onlanden en dat willen we vieren met de partijen die de uitkijktoren mogelijk maakten,” licht Zwiers toe. “Dankzij financiering door Regio Groningen Assen, de gemeenten Groningen en Noordenveld en particulieren heeft het noorden er een markant bouwwerk bij.” De uitkijktoren bestaat uit een stevige staalconstructie, bekleed met hout uit bossen van Natuurmonumenten op de Veluwe. De trap zwaait er met een hele draai omheen. Het is een ontwerp van Ateliereen Architecten en gebouwd door Bouwbedrijf Doornenbal uit Appelscha en abtWassenaar uit Haren.

Naam voor de toren

Op de dag van de officiële opening wordt de naam van de uitkijktoren onthuld. “Als iemand een goed idee heeft voor een passende naam, dan horen we die graag.” Zwiers vraagt mensen om ideeën te mailen voor 10 januari op b.zwiers@natuurmonumenten.nl.