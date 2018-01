Uitnodiging aftrap Peter van der Velde-jaar

RODEN – Op zaterdag 3 februari wordt in de Bibliotheek Roden de aftrap verricht van het Peter van der Veld- jaar. Deze zal om 15:30 uur van start gaan en eenieder is van harte uitgenodigd om de aftrap bij te wonen.

Door zijn inspanningen voor de streekcultuur en de gemeenschap is Peter in 1986 benoemd tot ereburger van de gemeente Noordenveld. 2018 is het jaar van zijn 100ste geboortedag, vandaar dat dit jaar is uitgeroepen tot Peter van der Velde-jaar.

Aanmelden voor de aftrap van het Peter van der Velde-jaar in Bibliotheek Roden, kan via y.timmer@biblionetdrenthe.nl.