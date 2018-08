‘Een drama voor Roden, het was een publiekstrekker van jewelste’

Uitverkoop Vrijbuiter trekt hordes koopjesjagers

RODEN – Er lijkt een einde te komen aan 33 jaar kampeergeschiedenis in Roden. De failliete Vrijbuiter houdt uitverkoop en heeft de webshop afgelopen week gesloten. Het filiaal in Roermond is sinds gisteren dicht. Het lot van de winkel in Roden is vooralsnog onduidelijk, want er is tot nu toe geen overnamekandidaat in beeld. De curator heeft bij de rechter-commissaris het verzoek ingediend om tot 31 oktober open te mogen blijven. De uitverkoop trekt dagelijks duizenden koopjesjagers naar de Vrijetijdsboulevard in Roden. De Krant sprak met andere ondernemers die gevestigd zijn rondom de kampeerzaak die Roden op de kaart zette.

Het is het gesprek van de dag, de talk in town. Talloze reacties op social media. Het doek is gevallen voor de bekendste kampeerzaak van Nederland. “Voor Roden een drama”, zegt Jan Buiter die met zijn landbouwzaak schuin tegenover de Vrijbuiter zit. “De Vrijbuiter was een publiekstrekker van jewelste. En voor het personeel is het ook verschrikkelijk. Sommigen werken er al twintig jaar.” Buiter voorspelt een versobering van het grote parkeerplein. “Dat kun je verwachten wanneer zo’n enorm pand leeg komt te staan. Voor onze winkel maakt het misschien niet zoveel uit, maar Roden verliest de aantrekkingskracht die het dorp zo nodig heeft. We zijn met collega-ondernemers en met de gemeente in gesprek over ontwikkeling van de grond tegenover de Vrijbuiter. Ideeën waren er zat. Woningbouw, kleinschalige bedrijvigheid en een wandelboulevard zijn onder andere aan bod gekomen, dat laatste gebaseerd op het Vrijbuiterpubliek. Dat kun je nu wel vergeten.”

Kansen

Jan Willems van Alida’s Smulpaleis is positiever. Mocht de Vrijbuiter dicht gaan, biedt dat ook kansen voor andere ondernemers die op kampeergebied iets willen ondernemen, stelt hij. “Ondernemers in die branche die niet het volume van de Vrijbuiter hebben, zouden hier nu een kleinere zaak kunnen opzetten. Voor hen ligt de markt open. Of ik niet vrees voor onze zaak? Nee. Natuurlijk lopen we omzet mis. Veertig procent van onze omzet is Vrijbuiter-gerelateerd. Ik kan het niet mooier maken dan het is. Maar we zijn een gezond bedrijf. Ook zonder die omzet kunnen we blijven bestaan. We zijn 1e geworden in de Cafetaria Top100. Behoren tot een zeldzame categorie in de cafetariawereld. We hebben mensen in de omgeving geleerd om in een cafetaria uit eten te gaan. Die klanten blijven wel komen, daar ben ik van overtuigd. We zullen straks tot de middenmoot gaan behoren. Dat zie ik niet meteen als een drama. Ik hoop dat er iemand is die de naam ‘Vrijbuiter’ overneemt en verder gaat in Roden. Die naam heeft Roden bekend gemaakt. Waar je ook ter wereld op vakantie gaat en je komt een Nederlander tegen en je vertelt waar je vandaan komt, zeggen mensen: ‘Roden? De Vrijbuiter toch? Echt ongekend.”

Willems vermoedt dat het pand nog wel even leeg blijft staan. “Je bent gauw een jaar verder. Eerst moet de huur fors naar beneden (die ligt rond de 1.3 miljoen euro per jaar, red.). Anders is het voor niemand op te brengen. De ondernemer ziet geen reden om het overleg met de werkgroep over gebiedsontwikkeling aan de Vrijetijdsboulevard te staken. “Het zal waarschijnlijk wat opgeschoven worden op de agenda door de nieuwe situatie. Maar we zien goede mogelijkheden voor ontwikkeling.”

Onverkoopbare spullen

De Krant sprak ook een medewerker van de Vrijbuiter, die al twintig jaar in de kampeerzaak in Roden werkt. Hij wil niet met zijn naam in de krant, maar wil wel reageren op de situatie. “De Vrijbuiter had nooit moeten uitbreiden met zoveel filialen”, stelt hij. De overname door de Zeemangroep heeft de zaak ook geen goed gedaan, is de medewerker van mening. “Het nieuwe management had vaker naar de oude inkopers, verkopers, het oude management én de klant moeten luisteren. In plaats daarvan dreven ze hun eigen ambities door.” De medewerker doelt op dat de nieuwe inkopers zelf de boer op gingen in China. De kampeerzaak werd voor een deel vol gestouwd met onverkoopbare spullen. Incourant of veel te duur. “Deze ontwikkelingen zie ik als een van de oorzaken waarom het is misgegaan met de Vrijbuiter.”

Gelaten

Bedrijfsleider van de Vrijbuiter Arnold Bouw noemt de sfeer onder het personeel gelaten. “En in sommige situaties is er ook boosheid. Dat je ziet waar je al die jaren zo hard voor hebt gewerkt zó snel wordt afgebroken. Dat gaat je aan het hart. En dat er nu zoveel mensen overal vandaan komen voor de uitverkoop, ja dat doet zeer.” Bouw had wel ‘signalen’ ontvangen dat het niet goed ging met de kampeerzaak, maar nooit verwacht dat er geen doorstart zou komen in Roden. De bedrijfsleider laat weten dat de curator bij de rechter-commissaris een verzoek heeft ingediend om tot 31 oktober open te mogen blijven. Of dat doorgaat weet ik niet. De uitspraak is nog niet bekend. De ontwikkelingen veranderen hier met de dag.” Op 10 september lopen de contracten met het personeel af. Daarna wordt er gewerkt met flexibele krachten. “Dat kunnen uitzendkrachten zijn, maar ook medewerkers die het nog zien zitten om zolang door te gaan. Er is in ieder geval wel animo voor. We krijgen nog dagelijks trailers vol spullen binnen. Er ligt nog gigantisch veel voorraad in het centrale magazijn. Dan begrijp je de noodzaak om langer open te blijven.”

Wethouder Henk Kosters blijft hoop houden, zo zei hij in een reactie vanaf zijn vakantieadres. “Het zou ontzettend jammer zijn voor Roden wanneer het fout gaat. Voor de mensen die er werken in de eerste plaats, maar wanneer je kijkt naar Roden, de gemeente, het pand en op die plek. Ja, dat heeft impact op de Vrijetijdsboulevard. Of de gemeente bereid is om te investeren wanneer het Vrijbuiterpand leeg komt te staan? Ik weet niet wat de gemeente wil en kan. We willen zeker een rol spelen op de Vrijetijdsboulevard. Zijn bereid om iets te doen, net als in het centrum. In welke vorm precies weet ik niet. Dat hangt af van de ontwikkelingen. We zijn in gesprek met de werkgroep over mogelijkheden. Aan het eind van het jaar moet bekend worden of één van de plannen, Cycling Valley (fietspark) haalbare kaart is. Ik schuif het eerst nog even voor me uit, zoals ik zei: ik blijf hoop houden.”

De drukte op de parkeerplaats van de Vrijetijdsboulevard gaat onverminderd door. Een fatsoenlijke plek is amper te vinden. Propvolle winkelkarren met kampeermeuk worden achter elkaar in kofferbakken gedrukt. Wat een faillissementsuitverkoop al niet kan doen. Daarvoor willen mensen nog wel even een ritje naar Roden maken. De teloorgang van de zaak die Roden op de kaart van Nederland zette, een bijzonder trieste situatie. Maar ook eentje die pioniers wellicht nieuwe kansen biedt.