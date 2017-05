Uniek boek over de familiehistorie van de Bandringa’s

WESTERKWARTIER- Een boek over een bijzondere familie met een even zo bijzondere naam. Een historie die teruggaat tot 1850: de familie Bandringa. Auteur Golf Miedema presenteert zijn boek in het bijzijn van zo’n 90 Bandringa’s op 20 mei in de Cazemierboerderij in Tolbert.

In november 2015 was Goff Miedema via de media op zoek naar de familie van zijn Heikoliena Bandringa uit Zevenhuizen. Hij was toen al enige tijd bezig met het samenstellen van een boek over deze boeiende familie met stevige wortels in het Westerkwartier en een geschiedenis die teruggaat tot 1580. Die zoektocht is meer dan geslaagd te noemen. Hij heeft inmiddels rond 90 adressen in zijn bestand en via facebook onderhoudt hij met vele Bandringa contacten. De familie woont onder andere in Amerika, Canada, China, Zweden, Denemarken, Schotland en Engeland. De meest bijzondere ontdekking is toch wel dat alle Bandringa’s op deze wereld te herleiden zijn tot de stamouders die afkomstig zijn uit Lettelbert en Tolbert. Op 20 mei 2017 zullen rond de 90 Bandringa’s bijeenkomen in de Cazemierboerderij te Tolbert. Op deze voor de familie Bandringa historische locatie zal Goff Miedema zijn boek over de familie Bandringa presenteren. Het is een boek geworden van 190 pagina’s en er zijn al bijna 100 boeken van verkocht. Het 1e boek zal worden aangeboden aan de oudste Bandringa van dit moment Aaltje Appelhof-Bandringa (95) uit Zevenhuizen.

Naast een genealogisch overzicht van meer dan 450 jaar bevat het boek mooi verhalen over de moord in Lettelbert rond 1632 en de vondst van Nuis in 1942. Twee verhalen die bij elkaar horen. Maar ook de verhalen m.b.t. WOII zijn bijzonder, dit betreft verhalen over verzetshelden, kap Vught maar ook over NSB-ers. Ook de emigratie in 1884 en 1948 zijn verhalen die bij de geschiedenis van Bandringa’s horen. Ook de herkomst van de achternaam wordt in het boek beschreven en er is aandacht voor de naam Pebe. Die naam is vanaf 1560 tot heden permanent in de familie gebleven.

In Nederland wonen veel Bandringa’s in of nabij het Westerkwartier, maar ze zijn ook uitgewaaierd naar de provincies Friesland, Overijssel, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht en Noord-Holland.

Dankzij de contacten met vele Bandringa’s op deze wereld is Goff Miedema er in geslaagd om alle familielijnen goed in beeld te brengen, dit met veel foto’s en familieverhalen.

Alle verzamelde gegevens zijn uitgewerkt in het boek “Genealogisch overzicht van het Groningse geslacht Bandringa” stam Fredewalda.