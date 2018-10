Uniek concept om sociaal netwerk uit te breiden

Leuk met Elkaar gaat 12 oktober van start

LEEK – Een bijzonder initiatief. Aanstaande vrijdag 12 oktober, zal in het gemeentehuis van Leek de bijeenkomst ‘Leuk met elkaar’ worden georganiseerd. De bijeenkomst is een initiatief van de werkgroep ‘contactactiviteiten in het Westerkwartier’. Doel is om gelijkgestemden op een vrolijke en ongedwongen manier met elkaar te verbinden.

In dienstencentrum De Schutse ontmoeten we die werkgroep. Tineke Turksema, één van de leden van die werkgroep, vertelt over het initiatief. ‘Als ouderenadviseur in De Schutse, krijg ik veel mensen op het spreekuur die vertellen dat ze behoefte hebben aan meer contact. Samen iets doen met anderen, dat ontbreekt bij veel mensen nog wel eens’, zegt Tineke. De werkgroep ontdekte dat deze behoefte niet alleen bij ouderen leeft, maar dat ook jongere mensen graag in contact komen met mensen die dezelfde hobby hebben.

Het gevoel om samen iets te ondernemen, leeft bij mensen heel sterk. En dus is ‘Leuk met elkaar’ opgericht. ‘Dat kan heel breed zijn’, legt Tineke uit. ‘Mensen die bijvoorbeeld graag wandelen of naar de schouwburg gaan, die zouden dat voortaan samen kunnen doen.’ De bijeenkomst op vrijdag in De Schutse, dient als eerste aanzet tot dergelijke contacten. ‘We hebben veel aanmeldingen binnen’, zegt Christel Elshout (SPiNN). Sjoerdtje voegt toe: ‘Al 44 tot nog toe. We moeten de mensen er wel op wijzen dat er meer achter zit dan slechts het beleven van een leuke ochtend.’

Dat laatste is nog wel een dingetje. Want sommigen die belden voor het project, waren in de veronderstelling dat er ‘slechts’ een leuke ochtend op het programma zou staan. ‘Een leuke ochtend wordt het zeker, maar de bedoeling is dat mensen op basis van hun hobby’s en interesses elkaar opzoeken. De bijeenkomst is een eerste opzet, maar het doel is dat men elkaar hierna weet te vinden’, zegt Sjoerdtje.

Tijdens de bijeenkomst is er een gevarieerd programma. Met workshops (zoals het maken van sieraden) moet het een gezellige dag worden. Het doel is dus het leggen van verbindingen. ‘We zitten niet in het verlengingscircuit’, legt Sjoerdtje erbij. ‘Mensen moeten uiteindelijk zelf hun sociale netwerk uitbreiden.’

Het project is in ieder geval uniek in het Westerkwartier. ‘Als het goed loopt, zouden we het in de andere gemeenten kunnen proberen’, stelt Christel. ‘De behoefte is er in ieder geval wel. Vroeger had je in Agora in Leek de ronde tafel. Dat was een moment waarop mensen elkaar konden ontmoeten. Die ronde tafel is niet meer, maar de behoefte om elkaar te ontmoeten is er nog wél.’

Een speciale doelgroep probeert de werkgroep niet te bereiken. Iedereen boven de achttien jaar is welkom. En zeg nou zelf: wat is er leuker dan het ontmoeten van mensen die dezelfde hobby’s en interesses hebben?

Aanmelden voor Leuk met Elkaar kan via de Facebookpagina ‘Leuk met elkaar Westerkwartier’. Daar kunnen eveneens oproepjes worden geplaatst en gedeeld. Daarnaast kan men zich aanmelden bij De Schuste aan de Oldenoert 32 te Leek.