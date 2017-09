Uniek evenement in Westerkwartier: spectaculair en superspannend

LEEK – Op het evenemententerrein tegenover de Rabobank wordt op woensdag 30 augustus voor de vijftiende keer de Harddraverij van Leek gehouden, georganiseerd door Stichting Grasbaan Leek. Een bijzonder succesvol evenement, dat elk jaar veel paardensportliefhebbers. Doordat het de laatste week van de vakantie is, wordt extra veel publiek verwacht. Toeschouwers kunnen weer op spectaculaire, superspannende races verwachten. De pikeurs, uit alle delen van het land, strijden om de eer en de geld- en ereprijzen. Dit in een fantastische, gezellige entourage. Bezoekers worden nauw betrokken bij de wedstrijden, waarop gegokt kan worden.

De Grasbaan in Leek is ook leuk om met het hele gezin te bezoeken, want je kunt van dichtbij alles volgen. Het is ook een soort reünie; mensen die elkaar een heel jaar niet hebben gezien, ontmoeten elkaar weer bij de harddraverij. De wedstrijden worden gehouden op de mooiste grasbaan van het Noorden. De organisatie is in handen van ervaren mensen. Voorzitter Harrie van der Heide is mede-oprichter (samen met wijlen Ben Boers). Van der Heide is bekend om het café. “Ik was aanvankelijk voetballer, bij SVMH”, vertelt Van der Heide, na een uurtje zwemmen in het Zwemkasteel. Ik kwam in aanraking met de drafsport door Jannes Bosklopper, die horecakoersen organiseerde. Jij moet een keer meedoen, zei hij. Maar ik was nog actief met voetbal. Ik ben drie maanden in training gegaan en heb vervolgens succes gehad met paarden. Met ‘You wish Toscana’ heb ik 28 keer gewonnen. De draverij in Leek kwam van de grond door Jan Veenstra van café De Schans”. Enkele feiten uit de historie. Leek heeft een harddraversbaan van ca 600 meter lengte met opgehoogde bochten gehad op het sportterrein dat lag aan de oostkant van de Goudbergsingel (nu Goldbergsingel genoemd), tegenover de villa “huize De Hulst” aan de Tolberterstraat, die later als Raadhuis werd ingericht. Naast de baan lag ten westen van de Goudbergsingel de oude lijnbaan van de stoomtouwslagerij fa. S. van der Baan. Deze voormalige lijnbaan is nog enige tijd als stalling voor paarden ingericht. De eerste draverij in Leek was een 800 meter draverij op 26 augustus 1917. De organisatie was in handen van de VVV Leek en Omstreken. Deze draverijen vonden jaarlijks plaats en werden op 19 augustus 1923 voor het eerst gecombineerd met draverijen op de lange baan. Ook in 1926 en 1927 waren er langebaandraverijen. Met een 800-meter draverij in 1928 kwam het einde van deze sport in Leek. Het sportterrein was ook in gebruik als korfbal veld. “Vroeger werden er ook harddraverijen gehouden aan de Van Panhuyslaan”, herinnert Van der Heide zich. Vele bekende Leeksters, zoals Duurt Louwes, hadden paarden. Ik trainde mijn paarden aan het Ronostrand. Er was alleen een harddraverij in Emmeloord. Aanvankelijk was het idee om wedstrijden bij de ijsbaan te houden, maar dat terrein was te klein. Het evenemententerrein kwam vervolgens in beeld. Maar dat moest toen wel veranderd. Het moest geëgaliseerd worden, er bleef water op staan. Er is een echte drafbaan van gemaakt. We huurden het toen onder meer van de menvereniging. Dat had nogal wat voeten in aarde. We hebben nu te maken met Mike van der Most, waarmee we goed kunnen samenwerken. De grasbaandraverijen doen het goed. Maar de drafsport in het algemeen moet op de schop. Het wordt een elitesport, zoals je in voetbal ook hebt, met maar een paar rijke clubs aan de top. Vroeger had je Duindigt, tegenwoordig is alles gericht op Wolvega, waarvoor alles moet wijken. Dat houdt ook in dat vandaag (vorige week woensdag, red.) de inschrijving hebben. Het grasbaanspektakel is uitgegroeid tot een gebeuren in het Westerkwartier dat inmiddels steevast op de regionale evenementenkalender staat. Ik verwacht weer een sterk deelnemersveld. Namen? Sjoerd van de Galien bijvoorbeeld, dat is een grasbaantopper. Ik verwacht de top van de draverij. Leek is de een na laatste koers. Eind oktober is de laatste in Joure”. De komende editie belooft weer veel spektakel. Dit jaar worden er weer 10 spannende koersen verreden Er wordt gestreden om de ‘Leekster Tak’, bestaand uit twee series en finale voor amateurs, zowel mannen als vrouwen. De ponyrace met 11 aangespannen pony’s voor de sulky is na de vierde koers en wordt gesponsord door Fred en Joke de Zoete uit Soest.

De gemeente Leek heeft de draverij in haar hart gesloten en is dan ook prominent aanwezig. Zo zal burgemeester Hoekstra de felbegeerde ‘Grote Prijs van de gemeente Leek’ uitreiken. Paardenkoersen betekent ook gokken. Zo beleef je de koers nog intenser. Men kan bij wedaanbieder RUNNERZ een gokje wagen op het winnende paard. Dit kan al vanaf 0,50€. Mensen die voor het eerst meedoen en er geen verstand van hebben… geen nood, ze, kunnen ter plekke alle wedinformatie krijgen en uitleg staat ook in het gratis programmablad, dat bij de ingang verkrijgbaar is. Door te gokken wordt de dag nog spannender. De mooiste grasbaan van het Noorden is 560 lang en prachtig gelegen op Landgoed Nienoord. Bij de baan verrijst een grote tent voor het publiek, voor het geval dat. Op het terras kunnen mensen een hapje of drankje nuttigen. Natuurlijk hoopt het bestuur dit jaar wel weer op een heerlijk najaarszonnetje. “We hebben geen feest in verband met het jubileum, daar voor hebben we geen geld. Ik moet wel zeggen dat de sponsoren ons niet laten zitten. We hebben wel een attractie voor de jeugd: een springkussen. Ook over de publieke belangstelling geen klagen. Ik verwacht wel weer tweeduizend bezoekers. Het is de laatste week van de vakantie, dus daar verwacht ik wel wat van. Het evenement wordt sinds jaar en dag gehouden op woensdag. We hebben het een keer geprobeerd op de woensdag voor Pinksteren. Het liefst zouden we het houden op de vrijdag, zodat mensen in één keer door kunnen naar het feest. De organisatie van de Grasbaan Leek vergt veel tijd en energie van het kleine bestuur met al de vrijwilligers. En dat is het enige minpuntje. “Er is vers bloed nodig. Ik ben ook de zeventig gepasseerd. Als dit niet verandert, is het over. Dus hierbij de oproep. Er zijn paardenmensen genoeg in de regio. Mensen die deze sport lief hebben en mee willen denken en helpen, graag! We hebben inmiddels contact gehad met het nieuwe Volksvermaken. Ik hoop in de toekomst op een samenwerking. Naast nieuwe bestuursleden worden mensen van harte uitgenodigd om donateur en/of sponsor te worden van de Grasbaan Leek. Dit unieke evenement mag immers nooit verloren gaan.”

Wat: Harddraverij Leek

Waar: Evenemententerrein tegenover Rabobank Leek

Wanneer: woensdag 30 augustus. Opening Terrein 14.00 uur. Start Programma: 15.30 uur

Voldoende parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen (gratis). Correct parkeren is wel geboden want de politie zal weer komen controleren. Volg de instructies van de verkeersregelaars.

Informatie: http://www.grasbanen.nl/leek/ Ook te volgen op Facebook en op Twitter.