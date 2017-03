‘Uniek’ Nijeborg van start met GoH2O

LEEK – Vestiging Nijeborg van rsg de Borgen krijgt als eerste school voor voortgezet onderwijs in de provincie Groningen zogenaamde watertappunten die aangesloten zijn op de waterleiding. Met het project GoH2O wil de school voor vmbo het drinken van water stimuleren in plaats van drankjes die te veel suiker bevatten. Woensdag werden de watertappunten samen met de leerlingen feestelijk geopend. Wethouder Ben Plandsoen van de gemeente Leek was hierbij aanwezig. Alle leerlingen van vestiging de Nijeborg kregen na de opening een bidon aangeboden.