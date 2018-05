Uniek raadsakkoord: Noordenveld positief gestemd

Raad van Noordenveld

Even een weekje er tussenuit en verdomd: er wordt direct een coalitie- én raadsakkoord gepresenteerd. Op pagina één en vijf staat het uitgebreide verhaal over deze presentatie, wat het raadsakkoord inhoudt en hoe nu verder. Het ziet er in ieder geval heel positief uit. Door eensgezindheid in de gemeentelijke politiek uit te stralen, kunnen er concrete plannen worden gerealiseerd, zoals de afgelopen vier jaren sowieso al gebeurd is. Alle partijen zijn blij met het akkoord. Een dergelijk akkoord moet er vooral voor zorgen dat er niet eindeloos wordt gediscussieerd over zaken waar de partijen het uiteindelijk toch met elkaar eens zijn. Het is vrij bijzonder dat een gemeente kiest voor een akkoord dat ‘raadsbreed’ gedragen wordt. Gemeentebelangen, verreweg de grootste partij in Noordenveld, hoeft dit namelijk niet te doen. Dat ze uiteindelijk een groot voorstander van het raadsakkoord zijn geworden, is mede te danken aan de oppositie (met Lijst Groen Noordenveld voorop), die telkens te kennen gaf hier behoefte aan te hebben. Lever je als grootste partij een stukje macht in, wanneer je kiest voor zo’n akkoord? Bij Gemeentebelangen menen ze van niet. Daarnaast is het een akkoord met een groot Gemeentebelangen-gehalte, zoals Rikus Koopman mij liet weten. Iedereen tevreden dus.

Een dergelijk akkoord is denk ik tekenend voor deze gemeente. Een gemeente waar rust en kalmte heerst, en waarbij men vooral samen wil aanpakken. Het eindeloze gezwets in de raadszaal van Roden hoort er namelijk bij, maar de partijen willen vooral ‘doen’. Een raadsakkoord, gedragen door alle acht partijen, past perfect in de visie van alle partijen. Complimenten zijn dan ook meer dan terecht, aangezien een dergelijk akkoord toch heel vernieuwend is. Dat onderstreepte burgemeester Klaas Smid ook, door het akkoord een ‘novum’ te noemen. Een unicum, waarmee Noordenveld zich nog maar eens onderscheid als gemeente.

Op maandagavond 7 mei, wanneer deze krant al naar de drukker is, wordt het nieuwe college officieel geïnstalleerd. Het viertal – drie mannen en één vrouw – afkomstig uit respectievelijk Roden (2 keer), Peize en Langelo, zullen de komende vier jaar aan de slag gaan met een vrij nieuw college. Alleen wethouders Henk Kosters en Alex Wekema zaten de afgelopen vier jaar al in het college en hen wacht nu de taak om Jeroen Westendorp en Kirsten Ipema welkom te heten in het ambt van wethouder. Of die taak ze zal bevallen, moet de toekomst uitwijzen. In ieder geval heeft het er alle schijn van dat de nieuwe wethouders in een gespreid bedje belanden. Een financieel gezonde gemeente, met weinig gedoe en een goede onderlinge verhouding met de gemeenteraad: menig wethouder zal jaloers zijn op de situatie in het gemeentehuis van Roden.

Die jaloezie op onze gemeente, kan ik mij heel goed voorstellen. Afgelopen vrijdag stond bijna heel Nederland stil bij de mensen die stierven voor onze vrijheid in Nederland. Bijna heel Nederland, want op de Dam in onze hoofdstad werd een halvegare gearresteerd die zo nodig lawaai moest maken rondom de Dodenherdenking. Dat was niet geheel onverwachts, aangezien de landelijke pers al eerder berichtte over de nieuwe actiegroep ‘Geen 4 Mei Voor Mij’. Je kunt je afvragen of je er überhaupt aandacht aan moet besteden, al heeft die aandacht misschien juist bijgedragen aan het verbieden van een manifestatie tijdens de Dodenherdenking. In ieder geval prijs ik mij juist bij het horen van dergelijk berichten, gelukkig dat ik in het rustige Noordenveld woon. Ver weg van de Randstedelijke gekte over Zwarte Piet, cowboys en indianen en de Dodenherdenking. Ver weg ook van de beroepsgekwetsden, de zolderkamerterroristen en de links- en rechtsradicalen. Als journalist baal je er soms van dat het hier zo rustig is in de gemeente, maar op zo’n vrijdagavond 4 mei mag je daar maar wat blij mee zijn. Hier is alles en iedereen gewoon nog twee minuten stil. Opdat wij de gevallenen nooit vergeten, maar ook opdat wij niet vergeten hoe blij we mogen zijn om hier, in Noordenveld, in vrede te leven.

Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema