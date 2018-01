Unieke eigen fles voor Maallust

VEENHUIZEN – Uniek was -ie al, het Maallust-biertje uit Veenhuizen. En binnenkort zit die ook nog in een fles die geen enkel ander biermerk heeft. Strak en met rechte lijnen: Brouwerij Maallust vult binnenkort haar bieren af in een unieke eigen fles. Het is een tailor made bierfles geworden die prachtig past bij het ambacht en vakmanschap van de brouwerij uit het Drentse Veenhuizen. Maallust is de eerste craft brewer van Noord-Nederland die deze stap ook echt durft te zetten.

Al langer ligt er een ambitie om het Maallustbier uit een eigen fles te gaan schenken. Met de aanhoudende groei en populariteit van het Maallust speciaal bier, is de tijd nu rijp. Het bijpassende bierflesje doet recht aan de kwaliteit van het mooie authentieke speciaal bier uit Veenhuizen.

De nieuwe Maallustfles is het resultaat van een intensieve samenwerking met flessenproducent Dijkstra Vereenigde uit Lelystad. Maallust koppelt hun ruime ervaring met glas aan de ontwerp-skills van studio de Ronners en industrieel ontwerpers StudioKees. Het resultaat is een eigenzinnige fles die bovendien wordt bekroond met een nieuw bijpassend etiket.

Wie goed kijkt, ontdekt steeds meer aan en in het nieuwe glas. Zo knipoogt de vorm naar de helm van onze brouwketel. Ook de typerende Maallustletter keert terug. Het is een fles met karakter: de perfecte verpakking voor ons met liefde en toewijding gebrouwen bier.De nieuwe fles vindt vanaf februari 2018 zijn weg naar onze afnemers. Dat gebeurt gefaseerd per biersoort. Op de nieuwe fles zit geen statiegeld meer.