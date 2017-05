Updiggin’: muzikaal en media spektakel in Norg

NORG – In de Brinkhof wordt op zaterdag 20 mei om 20.00 uur en zondag 21 mei om 15.00 uur het multimediale theaterstuk Updiggin’ opgevoerd. Updiggin’ is een verassend muzikaal en multimediaal spektakel met veel zang, Afrikaanse invloeden, verrassende lichteffecten en videoprojecties. Een van de organisatoren in Norg is Mart Nieboer. Hij is enthousiast over het bijzondere programma, de spectaculaire uitvoering en het aantal deelnemers dat zich zal presenteren. Het speelt zich af in Afrika en Nederland en is deels op waarheid gebaseerd. Een blanke vrouw wordt vermoord in het bijzijn van haar zoontje. Een zwarte man, herkend door het jongetje, wordt ten onrechte veroordeeld. Nu de jongen volwassen is ontvangt hij brieven, die hem terugbrengen naar het verleden en naar Afrika. Mart Nieboer: ‘Voorafgaand aan het theaterstuk Updigging’, zal een lokaal programma worden opgevoerd, waaraan maar liefst 53 Norger deelnemers aan meedoen. Onder leiding van regisseurs Janna Koops en Els Pheifer is het gelukt om er een mooi en boeiend geheel van weten de maken, met de bijpassende naam “Over de Grens”.’ Alle deelnemers (foto) zijn de afgelopen periode druk bezig geweest en wekelijks bijeengekomen om te repeteren. De groep deelnemers mag behoorlijk divers genoemd worden, waarbij jong en oud samenkomen. ‘Onder anderen doen mee de turnvereniging K & V, de mandolineclub, de line-dance groep, de Brinkzangers en daarnaast zullen een aantal lokale talenten zich presentere. Dat zijn Tess, Juliëtte, Rick, Rabi, Marja en Adel. Bovendien wordt er samengewerkt met het COA om vluchtelingen actief te betrekken bij het tot stand komen van de voorstelling,’ laat mart Nieboer weten. Beide voorstellingen spelen op zaterdag 20 mei om 20.00 en op zondag 21 mei om 15.00 uur in De Brinkhof. Toegangskaarten zijn in voorverkoop te verkrijgen bij de Wereldwinkels in Norg en Leek, bij Boekhandel Daan Nijman in Roden of via tickets.daannijman.nl. Voor info 0592-612233. Actuele informatie over de voorstellingen en de lokale programma’s is te vinden op www.solaceiguess.com, op Facebook (solaceiguess) en Instagram (Veravanupdiggin’).