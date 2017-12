V.V. Nieuw-Roden ondertekent nieuwe statuten

RODEN/NIEUW-RODEN – In de loop van vorig seizoen is binnen voetbalvereniging Nieuw-Roden veel overleg geweest over het eventueel vernieuwen van de statuten. De oorspronkelijke statuten van de vereniging waren nogal verouderd, en vanuit de leden kwam dan ook het geluid de statuten eens te vernieuwen. In de nieuwe statuten staat onder andere beschreven, dat alle leden vanaf de leeftijd van zestien jaar volledig stemrecht krijgen. Daarnaast krijgen bepaalde vrijwilligers binnen de club meer te vertellen, zodat het belang van deze vrijwilligers nog maar eens onderstreept wordt.

De wijziging van de oude statuten en het formeel afronden van de nieuwe statuten, werd afgehandeld door Herman Holland van notariskantoor Holland & Van der Woude Notarissen & Adviseurs te Roden. Op de foto tekenen voorzitter Reimer van der Vlugt en secretaris Johan Bak de nieuwe statuten namens voetbalvereniging Nieuw-Roden. Herman Holland tekent de statuten namens het notariskantoor.